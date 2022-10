KANYE UNCHAINED - QUELLO SVALVOLATO DI KANYE WEST NON SA PIÙ CON CHI PRENDERSELA: STAVOLTA HA ACCUSATO QUENTIN TARANTINO DI AVERGLI RUBATO L'IDEA PER "DJANGO UNCHAINED" - IL RAPPER HA RIVELATO DI ESSERSI INCONTRATO CON IL REGISTA NEL 2005 PER LA VIDEOCLIP DELLA CANZONE "GOLD DIGGER", IN CUI JAMIE FOXX AVREBBE INTERPRETATO UNO SCHIAVO - TARANTINO HA RISPOSTO ALLE ACCUSE: "NON È VERO. AVEVO L'IDEA DI 'DJANGO' DA PRIMA DI INCONTRARE KANYE. LUI VOLEVA…" - VIDEO

Giovanni Berruti per www.lastampa.it

KANYE WEST QUENTIN TARANTINO

No, Quentin Tarantino non avrebbe rubato l’idea a Kanye West per “Django Unchained”. Intervistato durante il “Jimmy Kimmel Live”, il regista ha avuto modo di controbattere alle accuse fatte dal rapper, in questi giorni in piena bufera mediatica per i suoi commenti antisemiti. Secondo West, dal 2021 noto come “Ye”, Tarantino e Jamie Foxx avrebbero utilizzato una sua proposta per il video musicale della sua canzone del 2005, “Gold Digger” per dar vita alla loro pellicola del 2012 con Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson.

jamie foxx django unchained

«Non c'è niente di vero sul fatto che Kanye West abbia avuto l'idea di 'Django' per poi riportarmela, e farmi così dire: Ehi, è davvero un'ottima idea. Lasciamela usare per fare Django Unchained'. Non è successo” – ha dichiarato il cineasta durante la trasmissione. Anche perché l’idea del film era nella sua testa da diverso tempo: Avevo l'idea di 'Django' da prima di incontrare Kanye.

kanye west 1

Lui voleva fare una versione cinematografica di "The College Dropout" (il suo album di debutto), quindi era intenzionato a convincere dei grandi registi a girare i diversi brani per poi pubblicarli come un grande film – non video, niente di grossolano come i video, sarebbe stato un vero e proprio film basato sulle diverse tracce».

quentin tarantino foto di bacco (2)

È stato infatti questo il pretesto per cui la strada dei due è finita per incrociarsi: «Per me e Kanye è stata una scusa per incontrarci, ci siamo divertiti davvero. E ha avuto un'idea per un video, penso per il video di "Gold Digger", in cui avrebbe interpretato uno schiavo. L'intera faccenda riguardava la storia di questo schiavo, con lui che cantava "Gold Digger". Ed è stato molto divertente. È stata un'idea davvero, davvero divertente» – ha aggiunto il regista e scrittore, tra poco in libreria con il saggio “Cinema Speculation”.

Tarantino conclude: «Doveva essere ironico (il film). Vorrei che l'avesse fatto. Sembrava davvero fantastico. Comunque, è a questo che si riferisce quando dice di aver parlato con me«.

ARTICOLI CORRELATI

KANYE WEST QUENTIN TARANTINO kanye west kanye west Jamie Foxx kanye west Quentin Tarantino kanye west sfilata balenciaga 3 kanye west sfilata balenciaga quentin tarantino django & django sergio corbucci unchained jamie foxx e leo dicaprio jamie foxx KANYE WEST QUENTIN TARANTINO

jamie foxx in django DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED DJANGO UNCHAINED