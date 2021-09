16 set 2021 19:00

KEEP ON ROLLING, CHARLIE! – I ROLLING STONES HANNO ANNUNCIATO CHE CAMBIERANNO IL LOGO IN OCCASIONE DEL LORO PROSSIMO TOUR – LA STORICA LINGUA DIVENTERÀ NERA COME TRIBUTO AL BATTERISTA CHARLIE WATTS, SCOMPARSO LO SCORSO 24 AGOSTO A 80 - MICK JAGGER E SOCI HA FATTO SAPERE CHE IL GRUPPO È CONVINTO DI PORTARE AVANTI IL TOUR, PER RISPETTO DELLE TANTE PERSONE CHE ASPETTANO DI VEDERE LA BAND DA ANNI A CAUSA DELLA PANDEMIA…