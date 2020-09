Da https://www.tgcom24.mediaset.it/

cristina d avena -6

Se in Italia esiste un personaggio che mette tutti d’accordo, quello è certamente Cristina D’Avena. Entrata nella nostre vite come voce delle sigle dei cartoni animati, e come protagonista della versione italiana di "Love me Licia", continua a essere amatissima da più generazioni e molto seguita sui social. Proprio sui suoi profili ha condiviso una foto che ha fatto impazzire tutti: un décolleté da urlo che dimostra, nonostante i suoi 56 anni, che abbia ancora una forma fisica da fare invidia alle ventenni.

Per Cristina D’Avena il tempo sembra proprio non passare mai. La cantante bolognese, in vacanza a Montecarlo, ha postato uno scatto super bollente a mezzo busto: sguardo seducente, braccia incrociate dietro la nuca e bikini nero che riesce a contenere a fatica il seno esplosivo, in primissimo piano.

cristina d avena -5

L'immagine sexy ha fatto subito il giro del web e facendo impazzire i follower che hanno fatto a gara per riempire l'artista di commenti entusiastici da "Esplosiva, ti amavo da bambino e anche adesso" a "Ma hai fatto il patto con il diavolo?". "Ciak... Si gira... Vi penso!", ha scritto poi Cristina a corredo della foto. Una frase che ha acceso subito la fantasia dei fan...

cristina d avena -3 cristina d avena -2 cristina d avena foto di bacco (1) cristina d avena -1 cristina d avena -1 CRISTINA D AVENA cristina d avena instagram cristina d avena -1 cristina d avena instagram cristina d avena -4