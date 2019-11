KLUM CAKE! – ANCHE LA BOMBASTICA HEIDI KLUM PUÒ DIVENTARE UN MOSTRO: ECCO IL SUO TRAVESTIMENTO HORROR PER IL PARTY DI HALLOWEEN ALL’AMAZON STORE DI NEW YORK - LE CI SONO VOLUTE DIECI ORE DI TRUCCO, TUTTE DOCUMENTATO SUI SOCIAL, PER DIVENTARE UNA SPECIE DI ROBOT CON LE ZINNE DI FUORI… - VIDEO + FOTO: TUTTI LE MASCHERE CHE HA INDOSSATO NEGLI ANNI

Antonella Rossi per www.iodonna.it

heidi klum e il travestimento per halloween 2019 14

A Hollywood (e dintorni) Halloween è cosa seria, come il giorno del Ringraziamento e il 4 luglio: non c’è modo di sottrarsi, anche se la festa, radici antiche, ha via via perso la sua valenza simbolica trasformandosi in una sorta di carnevale fuori stagione caratterizzato da eccessi di ogni tipo, che fanno divertire più gli adulti che i bambini.

heidi klum e il marito tom kaulitz travestiti per halloween 2019 1

La regina delle celebrities in fatto di travestimenti è sempre Heidi Klum, che per il 20esimo anniversario del suo party di Halloween ha fatto le cose in grande. Ci sono volute circa dieci ore di lavoro per diventare una creatura a metà tra un robot e un’umana, e per farlo Heidi si è messa in vetrina, invitando i follower che la seguono all’Amazon Store di New York. I fan hanno potuto seguire la trasformazione anche su Instagram, dove Heidi ne ha Un look che rimarrà tra i migliori di sempre, insieme a quello del marito Tom Kaulitz, con un costume «gemello» ma decisamente meno impressionante.

