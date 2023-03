IL “MISTER WOLF” DELLA FINANZA SVIZZERA – SERGIO ERMOTTI È STATO RICHIAMATO ALLA GUIDA DI UBS PER GESTIRE LA DIFFICILE ACQUISIZIONE DI CREDIT SUISSE: NON SARÀ UNA PASSEGGIATA NEMMENO PER LUI, CHE HA GIÀ GUIDATO L’ISTITUTO ELVETICO, PER CORREGGERE LA ROTTA DOPO LO SCANDALO TRADER: ARRIVATO CON UN INCARICO AD INTERIM, ALLORA RIMASE PER QUASI UN DECENNIO – QUANDO GHIZZONI GLI PREFERÌ ROBERTO NICASTRO COME DIRETTORE GENERALE DI UNICREDIT