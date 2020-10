“M'AVEVA CHIAMATO FORMIGLI, E ME VOLEVA DA' 500 EURO. GLI HO DETTO DI ANDARSENE A FANCULO E VADO DA GILETTI” – SALVATORE BUZZI SCONQUASSA “LA7” E RIBALTA LA POSIZIONE DI FORMIGLI CHE AVEVA DETTO DI AVERLO RIFIUTATO PERCHÉ VOLEVA ESSERE LAUTAMENTE PAGATO: “GILETTI MI AVREBBE DOVUTO PAGARE. MA POICHÉ HO RIFIUTATO FORMIGLI CHE S’È INCAZZATO, LUI NON MI PAGA PIÙ. MA IO CI VADO LO STESSO DA GILETTI. PER FARE UN'OPERA DI VERITÀ” – A FORMIGLI GLI HO DETTTO: ‘NON È CHE TU SCOPI E IO LO PRENDO SOLO IN CULO. O SCOPIAMO IN DUE O LO PIGLIAMO IN CULO IN DUE…”

Il tornado Salvatore Buzzi si abbatte su La7, travolge Corrado Formigli e segna il trionfo di Massimo Giletti. Lo sfogo che il protagonista di Mafia Capitale affida alla penna di Salvatore Merlo per il Foglio è clamoroso. "M'aveva chiamato Formigli, e me voleva da' 500 euro per la trasmissione sua. Gli ho detto di andarsene a fanc***o. E ora vado da Giletti, domenica alle 22.30. Sempre su La7. Gratis".

Formigli aveva detto di aver rifiutato di ospitare Buzzi a Piazzapulita in quanto "voleva essere pagato profumatamente". Versione diametralmente opposta quella dei ddiretto interessato. "Giletti mi avrebbe dovuto pagare. Ma poiché ho rifiutato Formigli, e Formigli s'è incaz***o, non mi paga più.

Ma io ci vado lo stesso da Giletti. Per fare un'opera di verità. E anche per fare un dispetto a Formigli". "A Formigli avevo detto: 'Io ce vengo da te. Però me dovete pagare, perché io non c'ho più una lira. Sei tu che mi hai invitato. E se mi hai invitato vuol dire che pensi che ti sale lo share", spiega Buzzi al Foglio.

"Gli ho detto proprio così a Formigli. Te lo giuro: 'A Formigli, non è che tu sc***i e io lo prendo solo in c***o. O scop***o in due o lo pigliamo in c*** in due'". A quel punto Formigli gli avrebbe formulato l'offerta: 500 euro. "Ci ho pensato tutta la notte. E poi gli ho detto: ma annate a quel paese, per 500 euro me ne sto a casa mia". Lui voleva duemila euro, "una miseria.

E Formigli fa il moralista dall'alto dei suoi quattrocentomila euro d'ingaggio dicendo che volevo essere pagato 'profumatamente'. Duemila euro gli aveva chiesto. Duemila. Nun me fate parla'". A questo punto, via libera a Non è l'arena "perché Giletti è un uomo libero. Uno che se La7 gli rompe le scatole prende e se ne va a Mediaset. Non è uno legato a catena come Formigli.

Non so se me stai a capi'. E poi io con Giletti ci ho parlato. Giletti mi ha corteggiato. Quando te sc***i una donna prima la devi corteggia'. Ecco un'altra metafora mia: 'Prima di inc***i baciami sul collo, che fai mi inc***i a freddo?'. Giletti mi ha convinto". Ora palla ai telespettatori.

