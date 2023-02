Da open.online

ANDREA SCANZI

Non sono riusciti a restare concentrati sui temi pure di grandissima attualità preparati da Lilli Gruber gli spettatori di Otto e Mezzo della puntata del primo febbraio su La7. Certo lo scontro su Alfredo Cospito, il 41 bis, le dichiarazioni di Giovanni Donzelli e il ruolo del sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove prometteva scintille.

Ma il pubblico è rimasto paralizzato a guardare la capigliatura davvero inconsueta della firma del Fatto quotidiano, Andrea Scanzi. La pettinatura con caschetto anni Sessanta, o alla Fabio Luigi-Olmo di Mai dire goal anni Novanta, ha scatenato già durante la diretta tv i social e in particolare Twitter.

olmo fabio de luigi

Prima commenti sorpresi: «Ma cosa è accaduto ai capelli di Scanzi?», poi un fiume di ironia. Dai meme che lo paragonavano ad Antonio Albanese-Cetto la Qualunque, a quelli che ritrovavano la stessa zazzera in una performance di Elio e le sue Storie tese. E ovviamente battutacce, da un «Ma Scanzi ha una pantegana sdraiata in testa?», fino al tombale «Il 41 bis andrebbe dato al parrucchiere di Scanzi». La maggiore parte però certa che non di pettinatura si trattasse, ma di parrucchino. Nessuno però ha osato in studio chiederlo al diretto interessato. Che è restato in silenzio anche davanti alla valanga social che gliene chiedeva conto…

