“IO SO TUTTE LE TUE MALEFATTE EH… DIRÒ SEMPRE LA VERITÀ SU COME SONO ANDATE ALCUNE COSE”

Giorgia Peretti per iltempo.it

jerry calà mara venier

Un’ospitata d’obbligo per Jerry Calà, quella di domenica 27 giugno a Domenica In. Il programma della domenica pomeriggio chiude i battenti per questa stagione, fissando già l’appuntamento a settembre, al suo timone sempre Mara Venier. Immancabile, dunque, il saluto dell’ex marito storico della conduttrice che entra in scena ricordando a gran voce il traguardo dei 70 anni.

I due coronano il loro amore a Las Vegas nel lontano 1984 per poi separarsi poco dopo a seguito dei ripetuti tradimenti dell’attore e comico. La conduttrice non ne ha mai fatto mistero, infatti, ha più volte ricordato di averlo trovato con un’altra donna durante la loro festa di matrimonio: “dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito!", raccontava in un’intervista a Verissimo.

mara venier jerry cala alfio bonanno giampiero galeazzi e la moglie laura foto di bacco

Ma tornando negli studi di Domenica in, Calà ha ricordato tutti gli episodi più belli trascorsi assieme alla conduttrice veneziana, una carrellata di momenti dal sapore amarcord passano sul maxischermo dello studio. “Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita”, commenta il comico incalzato dalla stessa compagna. “Il nostro è stato un amore che è durato sei anni”, ha ricordato Mara Venier.

Dopo una dedica musicale sulle note di “Gente come noi” di Spagna, la loro canzone del passato, la padrona di casa specifica: “Sei diventato mio fratello ed io la tua sorellona”. Un amore travolgente raccontato da molte pagine dei settimanali di gossip anche se la coppia è scoppiata tre anni dopo l’unione ma trasformata in una duratura amicizia. Mara Venier sarà anche ospite il prossimo 20 luglio all’Arena di Verona per festeggiare con l’ex marito i suoi 70 anni.

mara venier e gerry cala' (3)

Ma durante l’intervista, Jerry Calà, racconta i retroscena della vita sentimentale dei due: “ti ricordi quando abbiamo fatto lo spettacolo? Sono sicuro che non ti esimerai dal dirmi le battute quando sei venuta al teatro a Milano. Abbiamo fatto uno spettacolo insieme e mi gridavi dal palco 'porcon'". “Come no, abbiamo fatto lo spettacolo… io so tutte le tue malefatte eh… ci sono io che dirò sempre la verità su come sono andate alcune cose”, risponde la conduttrice sviando rapidamente il discorso.

