“ABBIAMO UN’OPPORTUNITÀ PER ESSERE MIGLIORI” – ANTONELLA CLERICI A ‘OGGI’: “L’ARROGANZA IMPERAVA, QUANDO TUTTO SARÀ FINITO DOVREMO PORTARE L’ITALIANITÀ AL CENTRO E DIRE AL MONDO QUANTO SIAMO BRAVI, BELLI CAPACI E GENEROSI”. LA GIORNATA DA RECLUSA? “LA PROGRAMMO ACCURATAMENTE. SVEGLIA ALLE 8, MI LAVO E CORRO A…” – VIDEO

ANTONELLA CLERICI SULLA COPERTINA DI OGGI DEL 26 MARZO 2020

Antonella Clerici racconta la sua vita, isolata come tutti, col compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, e attraverso il settimanale OGGI si rivolge agli italiani con parole di orgoglio e di speranza: «L’arroganza imperava prima di questa brutta cosa del coronavirus. Ora abbiamo davvero un’opportunità per essere migliori.

Quando tutto sarà finito dovremo portare l’italianità al centro di tutto e dire al mondo quanto siamo bravi, belli, capaci e generosi… Racconteremo questa Italia popolare ed emotiva, ma fiera e piena di gente meravigliosa. E, se mi concede una battuta, dimostreremo al mondo di che “pasta” siamo fatti!».

Su OGGI, la giornata “da reclusa” di Antonella: «Premetto che sono molto fortunata e capisco che chi è chiuso in casa e può guardare fuori solo attraverso una finestra sia piuttosto sconfortato… Ho deciso di programmare la giornata accuratamente: sveglia alle 8, cascasse il mondo, poi mi lavo e corro a far colazione con Vittorio… Dopo, usciamo a camminare nel bosco con i cani.

Al ritorno leggo tutti i quotidiani e i settimanali, poi magari faccio una piccola diretta Instagram sulla cucina in cui invito le mie amiche o i miei chef. Dopo pranzo mi dedico ai compiti di Maelle. Quando ha finito esce in giardino e gioca un po’ all’aria aperta, poi prepariamo insieme un dolce. Dopo cena giochi da tavolo con i ragazzi».

E proprio sul valore della cucina dice: «Cucinare con gli italiani in questo momento è un mezzo per stare in contatto: bisogna far passare in tutti i modi il sapore del nostro essere italiani, senza banalizzarlo…Tornare ai fornelli significa essere parte di una collettività che in questo momento, anche cucinando, si ritrova a far sentire la sua forza».