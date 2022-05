“ACCOGLIE TUTTO, ANCHE DOTAZIONI XXL” - LA BOLLENTE ASCESA DI BLAKE BLOSSOM, VISO D’ANGELO E MOVENZE DA NINFOMANE, RACCONTATA DA BARBARA COSTA: “A MARZO 2020, PROPRIO A INIZIO PANDEMIA, QUANDO BLAKE HA MOLLATO L’UNIVERSITÀ PER METTERSI SU ONLYFANS E LÌ FARSI PAGARE PER I SUOI SHOW DI SESSO UNA CIFRA MINIMA: 10 DOLLARI A SESSIONE. BLAKE BLOSSOM E’ ESPLOSIVA NELLE PRESTAZIONI: MONTA QUEL GRAN MANZO DI DREDD, UNO CHE STA A QUASI 30 CENTIMETRI… MA CI DOBBIAMO CREDERE CHE, PRIMA DI DARSI AL PORNO, HA AVUTO ESPERIENZE SOLO ETERO E IN POSIZIONI STANDARD?”

Barbara Costa per Dagospia

È la nuova Jenna Jameson? Ci assomiglia? È meglio? Peggio? È incredibile quanto i capoccia del porno stiano pompando questa tipa qui, Blake Blossom, 22 anni, nata in California ma cresciuta in Arizona, e quanto la sinuosa fanciulla stia salendo in views e porno gradimento s*gante generale. Davvero abbiamo bisogno –il porno ha bisogno – della nuova Barbie, prototipo della ragazza della porta accanto, scoppiante pulizia e salute, viso angelico su un fisico straripante voglie e movenze da indicibile ninfomane?

Evidentemente sì, se è ancora tale la gallina dalle uova d’oro del porno che fa i soldi e li fa girare. Se si porno insegue e fomenta il desiderio di una nuova Jenna Jameson stella ineguagliabile del porno che fu (e facciamo i più grandi auguri di pronta guarigione alla cara Jenna, forza Jenna che poco tempo fa se l’è vista brutta, ricoverata in ospedale per sospetta sindrome di Guillain-Barré: e diagnosi erronea, Jenna Jameson è stata dimessa, anche se non si sa finora l’esatta causa del suo male, in ogni modo si posta in recupero…) e, dicevo, del porno che fu e che non è più… ma non sono solo i capoccia del porno, sono i porno p*pparoli che non se lo tengono nelle mutande davanti a Blake Blossom nuda, e allora ditemelo voi, p*pparoli decisivi giudici porno, cosa ci trovate e vi aizza questa bambola americana, visto che siete stati voi, i primi a dar di matto per le tette grandiose (e naturali) di Blake!

Tutto è iniziato a marzo 2020, proprio a inizio pandemia, quando Blake ha mollato l’università per mettersi su OnlyFans e lì farsi pagare per i suoi show di sesso una cifra minima: 10 dollari a sessione, anche di più ore. Senti i commenti dei suoi primi fan, a sole due settimane dal debutto su OF: “Questa ragazza è un knock-out!”, “molto meglio dei contenuti delle pornostar veterane!!!”, “un c*lo da leccarsi i baffi”, “sembra divertirsi con l’intera faccenda, vale i 10 dollari, ne vale il doppio e di più”.

I boss del porno monitorano tutto, post social compresi, e pure da ciò basano su chi puntare: nel porno che fa i soldi e li fa girare, "Adult Empire" è leader nel quotare il valore di mercato delle porno performer in base a dati di vendita, download, ricerche, views, e potenza sui social. Blake Blossom ha ciò che a Adult Empire chiamano "aurea di vendita": è una che spinge a consumare porno.

Ecco che ne pensa Kayden Kross, boss dello studios Deeper e pluripremiata porno regista, e in passato pure lei pornostar modello Barbie California: “Blake è giovane ma già bella esplosiva nelle prestazioni”, spiega Kayden, che l’ha diretta in "Skirt Scale", “e questo perché è a suo agio col sesso e ne ha il pieno controllo, e lo esprime”.

Se Jenna Jameson era famosa per le sue bagnate fellatio, Blake Blossom prende in bocca senza problemi peni XXL, e se Jenna Jameson snobbava l’interracial, Blake Blossom monta e si fa montare da quel gran manzo di Dredd, uno che, a proposito di peni XXL, sta a quasi 30 cm… ma ci dobbiamo credere che Blake Blossom, prima di darsi al porno, ha avuto esperienze sessuali solo etero e in posizioni standard??? Mah.

Non vorrei deprimere i fan, ma come giudica Blake Blossom in persona il suo successo? Ti risponde che lei è una azienda, un marchio, e che del suo corpo e dei suoi atti porno vuole ricavarne più soldi possibili.

La ragazza è tosta e potete giocarci la pensione di nonna che diverrà chi tra le pornostar – come Asa Akira, o Mia Malkova, o Valentina Nappi – del porno fanno scasso rinvigorendolo col loro guizzo. Blake Blossom ne rimpolpa le ambizioni: “Ho diritto di sedere al tavolo dei vincenti con chiunque nel suo mestiere lo sia: nessuno mi è superiore solo perché io per lavoro faccio e vendo sesso”. Si sotterri ogni moina: Blake è pornoattrice e donna d’affari.

D’altronde la stessa Jenna Jameson fece nobile impresa del suo corpo nel porno fatturante milioni: in tutt’altra realtà ed economia, oggi Blake Blossom e pari colleghe aspirano alla stessa meta e però senza il peso di un passato sciagurato. Se Jenna Jameson prima di diventar porno diva ha avuto una infanzia indigente, e ha subìto violenza, e ha usato droghe, non si hanno simili notizie iellate su queste nuove ragazze del porno. Loro sono come i Måneskin. Dalla prima luce della ribalta che li solleva dall’anonimato, ne fanno gran opera e catapulta che li issa a prodigi. Con naturalezza, professionalità, e tutt’altro cervello, e nulla in comune con chi è venuto prima di loro. E meno male.

