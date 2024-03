“ADORATO GENERALE, SE TU FOSSI UN UOMO LIBERO TI CORTEGGEREI NEL DESIDERIO DI POSSEDERTI CARNALMENTE. HO SENTITO DA SUBITO UNA AFFINITÀ ELETTIVA CON TE” – LA LETTERA DI SYLVIE LUBAMBA A ROBERTO VANNACCI RACCOLTA IN ESCLUSIVA PER DAGOSPIA DA ALBERTO DANDOLO - "SIAMO FISICAMENTE LONTANI MA IN REALTÀ VICINISSIMI NELLA BATTAGLIA CONTRO IPOCRISIE E LUOGHI COMUNI. MI PROPONGO A TE. SE DECIDERAI DI CORRERE ALLE EUROPEE VORREI…”

LETTERA DI SYLVIE LUBAMBA AL GENERALE ROBERTO VANNACCI RACCOLTA IN ESCLUSIVA PER DAGOSPIA DA ALBERTO DANDOLO

Caro Generale ti scrivo, così mi distraggo un po'...e siccome sei tanto lontano più forte ti scriverò.

Si,... adorato Roberto... siamo fisicamente assai lontani...ma in realtà vicinissimi nella nostra battaglia contro le ipocrisie e i luoghi comuni. Ho sentito da subito una affinità elettiva con il tuo animo e il tuo fine intelletto.

Leggerti e poi incontrarti alla presentazione della tua opera prima a Milano è stato per me illuminante. Una inaspettata e autentica folgorazione emotiva e cerebrale. Un segno inequivocabile del destino o, se desideri, del caso. Il nostro incontro era deciso dal corso degli eventi.

Ho analizzato scrupolosamente le tue posizioni ne Il mondo al contrario. Ebbene caro Roberto mi riconosco, come tanti italiani, in ogni tuo singolo pensiero. Sei per me luce nel buio del conformismo del politicamente corretto, sei il coraggio della battaglia alle omologazioni. Sei ribellione alla comodità del consenso, sei l'ultimo baluardo di verità non più sussurrate ma urlate con fermezza e garbo.

Ti scrivo per propormi a te. Non fraintendermi... Se tu fossi un uomo libero ti corteggerei nel desiderio di possederti carnalmente. Ma non è corretto che io assecondi questo mio ancestrale impulso.

Mi propongo però a te professionalmente. Se deciderai di correre alle Europee vorrei esserti di sostegno. Curare la tua segreteria e la tua comunicazione, offrendomi gratuitamente anche come tua testimonial. Sarò il tuo fedele braccio destro, il tuo bastone nella dura battaglia...sarò la tua impeccabile e indomita Lub-Ansa!

Con infinita stima.

Tua Sylvie