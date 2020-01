“AH, IO SONO CORNUTA?” – ALFONSO SIGNORINI SGANCIA LA BOMBA AL “GRANDE FRATELLO VIP” RIVELANDO CHE ELISA DE PANICIS HA AVUTO UNA TRESCA CON MAXI LOPEZ – L’INFLUENCER SE LA RIDE E NON SMENTISCE MENTRE WANDA SI LIMITA A UN LACONICO: “AH SÌ, NON SAPEVO NULLA!” – L’OPIONISTA FA IL GESTO DELLO CORNA E… VIDEO

Dal rientro in gioco di Barbara Alberti al confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini: rivedi qui la settima puntata di #GFVIP!https://t.co/eK8SkkhGAh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2020

Luana Rosato per "www.ilgiornale.it"

wanda nara al gf 4

Scoop durante la diretta del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini ha lanciato una vera e propria bomba che coinvolge Elisa De Panicis e Wanda Nara.

Cosa hanno in comune la ex concorrente e l’opinionista del Gf Vip? Pare proprio che abbiano condiviso lo stesso uomo: Maxi Lopez. Il direttore del settimanale Chi ha deciso di svelare il gossip quasi a conclusione della puntata di ieri, 27 gennaio, del reality show: “I miei uccellini mi hanno detto, cara Wanda, che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare niente, ha avuto una tresca...Indovina con chi? Con Maxi Lopez!”.

grande fratello 3

E, mentre la Nara filmava il momento della rivelazione dello scoop limitandosi, in un primo momento, ad un laconico “Ah sì!?”, la De Panicis tentava di nascondersi il volto e si lasciava andare ad una risata tra il divertito e l’isterico. “Non sapevo nulla!”, ha aggiunto la moglie di Mauro Icardi che, quando ai tempi in cui palesò la relazione con l’ex attaccante dell’Inter, fu travolta dalle polemiche e accusata di aver tradito Maxi Lopez proprio con il suo grande amico.

elisa de panicis 2

Ma Alfonso Signorini, lanciata la bomba, ha continuato ad indagare sulla tresca tra Lopez e la De Panicis, chiedendo a quest’ultima se tutto fosse avvenuto durante il matrimonio con Wanda Nara o quando lui era single. Elisa, evidentemente in imbarazzo, ha glissato sulla domanda chiedendo semplicemente al conduttore: “Ma quanti uccellini hai?”. Un replica che è apparsa a molti come una conferma, e che Wanda Nara non ha esitato ad accogliere con estrema ironia.

grande fratello 2

“Ah, io sono cornuta?”, ha domandato l’opinionista del Gf Vip mostrando con orgoglio il gesto delle corna. Il tutto si è risolto con una grassa risata da parte dei diretti interessati, ma Pupo non si è fatto sfuggire l’occasione di lanciare una velenosa frecciatina alla De Panicis, che nel suo passato sentimentale vanta una serie di flirt con grandi calciatori: Cristiano Ronaldo, Maxi Lopez e, in ultimo, Theo Hernández. “Elisa, io giocavo nella nazionale cantanti: ti interessa?”, le ha domandato ironicamente Enzo Ghinazzi, scatenando la risata fragorosa della sua collega Wanda Nara.

grande fratello 1

“L’amica di Pupo è cornuta - ha commentato ancora l’argentina, mentre Signorini la rincuorava - . Amore, prima o poi le corna ce le mangiamo tutti!”.

