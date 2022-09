“ALFONSO SIGNORINI E PIERSILVIO BERLUSCONI MI HANNO CORTEGGIATA A LUNGO” (MA IN CHE SENSO?) - ORIETTA BERTI RIVELA COSA C’È DIETRO (OLTRE ALLA MONTAGNA DI SOLDI INCASSATI) AL SUO PASSAGGIO DA “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 AL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE 5 - “LO GUARDO DA SPETTATRICE, NON DORMENDO MAI DI NOTTE. FAZIO? CI È RIMASTO MALE, MA SE N’È FATTO UNA RAGIONE, MAGARI ANDRÒ DA LUI A..."

Da www.liberoquotidiano.it

orietta berti

Orietta Berti sceglie il Grande Fratello vip e lascia Fabio Fazio. Che sarebbe rimasto molto male. Sarà lei una delle due opinioniste, insieme alla moglie di Bonolis. Stasera la prima puntata del Gf vip, molto atteso dal pubblico.

Adesso la Berti parla a cuore aperto a “Il Messaggero” e svela di essere stata corteggiata a lungo da Mediaset, che ha sborsato molti soldi. "Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo", dice la Berti che parla anche del suo problema notturno. "L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra".

orietta berti ospite a ti sento

Tornando ai soldi offerti, la Berti svela: "Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

grande fratello vip 4

E, a quanto pare, Fabio Fazio sarebbe rimasto molto male. "Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto“, conclude.

fabio fazio orietta berti luciana littizzetto fabio fazio