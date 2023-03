– A “LA ZANZARA”, UN GIUSEPPE CRUCIANI INCAZZATISSIMO INTERVIENE SULLE POLEMICHE SUI MIGRANTI E TIRA FUORI UN PO’ DI DATI: “IN QUESTI MESI DEL GOVERNO MELONI CI SONO STATE MENO VITTIME IN ASSOLUTO RISPETTO AGLI SBARCATI CHE IN TUTTI I GOVERNI PRECEDENTI: 1,7 VITTIME OGNI 100 SBARCATI CONTRO 16,6 DEL CONTE I, 4,7 DEL CONTE BIS E 2,5 DI DRAGHI”.

[…] Se si analizzano gli sbarchi e i numeri di morti in mare, questi ultimi con l'attuale governo sono nettamente inferiori rispetto agli esecutivi precedenti. Lo ribadisce Giuseppe Cruciani durante La Zanzara e in risposta a David Parenzo. "Siccome avete rotto i cog*** da un mese con questi morti in mare - esordisce - 1,7 vittime ogni 100 sbarcati con il governo Meloni". Cifre ben più alte con il Conte 1: "16,6 ogni 100, Conte 2 4,7. E Draghi? Con Draghi 2,5".

Da qui la conclusione: "In questi mesi del governo Meloni ci sono state meno vittime in assoluto rispetto agli sbarcati che in tutti i governi precedenti". E di fronte ai fatti, Parenzo non può che rispondere con un semplice "mmm". [...]

Poi le accuse alle ong: "Questo flusso non è ineluttabile. È vero che l'Italia è più esposta ed è vero che sono disperati. come dice Modu Ghei, ma noi non possiamo farci carico della disperazione di tutto il mondo. Lo so che lei vuole farsi carico della disperazione di tutto il mondo e io la ammiro per questo, ma lei da solo e nemmeno l'Italia può farcela, non ce la possiamo fare ad accogliere gli immigrati economici e gli immigrati climatici".

