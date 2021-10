“AVEVA UN CANCRO ALLA PELLE, UN MELANOMA” – ROBERTO ALESSI E LA MORTE DI ROSSANO RUBICONDI: “ERA UN UOMO MOLTO BUONO, UN RAGAZZO DIREI, PERCHÉ SEMBRAVA SEMPRE UN RAGAZZO. È STATO A CASA MIA UN ANNO FA, AVEVA UN CEROTTO SU UNA MANO, ‘DEVO FARMI VEDERE’” – “ERA SPESSO A MIAMI, DOVE STAVA PER APRIRE UN RISTORANTE, E A NEW YORK. MI DICEVA CHE SI SAREBBE RISPOSATO CON IVANA, NON SO CON QUALE CONVINZIONE, MA ERA MOLTO, MOLTO CAMBIATO …”

Lo sconcerto per la scomparsa di Rossano Rubicondi corre sulla rete. Rossano Rubicondi, quarto marito di Ivana Trump e personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano è morto ancora giovane, all’età di 49 anni. Ma perché è morto l'ex naufrago dell'Isola? Quali sono i motivi di un decesso così prematuro e inaspettato?

Rossano Rubicondi perché è morto? Rubicondi da giovane modello è diventato il quarto marito di Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump ed è poi riuscito ad entrare velocemente nel mondo televisivo italiano.

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi con la conduzione Ventura e la sua simpatia per la collega naufraga Belen Rodriguez, allora ancora poco conosciuta showgirl argentina, gli hanno regalato una grande notorietà. Dopo l’Isola infatti ha condotto alcuni programmi e partecipato ad altri come guest star, come successo per “Ballando con le stelle”. E’ poi anche tornato in Honduras prima nel ruolo di inviato e poi in quello di naufrago. Negli ultimi anni viveva fra la Florida, dove aveva inaugurato anche un’attività di ristorazione e New York, dov’era spesso fotografato a fianco di Ivana Trump.

Romano, classe 1972, Rubicondi da ragazzo aveva lavorato a Londra come modello. Nella capitale inglese aveva scoperto la passione nel cinema, nel quale ha lavorato con piccoli ruoli. Il matrimonio con Ivana Trump arrivò nel 2008, lo stesso anno nel quale Rubicondi venne scelto per partecipare alla sesta edizione dell'Isola dei famosi, condotta dalla Ventura. Rossano venne eliminato nelle prime puntate ma il suo percorso nella tv dopo quella esperienza è andato avanti.

In Italia ha lavorato anche in un'altra trasmissione tv, Cupido, al fianco di Federica Panicucci e poi di nuovo per l'Isola dei famosi, questa volta come inviato. Sull'Isola è tornato anche una terza volta nel 2012, ancora una volta nei panni di concorrente. Ha recitato anche nel film Natale a Beverly Hills, dove interpretava una parodia di se stesso

Ancora sconosciute le reali cause della prematura morte, anche se è arrivata una prima ipotesi da parte del direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi, che nel suo ricordo dell’artista ha scritto: «Sono sconvolto e addolorato - si legge sul sito del settimanale - Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma». Sembra che fosse malato da circa un anno.

Un tumore di cui nessuno era a conoscenza, una battaglia che Rubicondi avrebbe combattuto in silenzio. La lettera di Alessi prosegue: «Era un uomo molto buono, un ragazzo direi, perché sembrava sempre un ragazzo. È stato a casa mia un anno fa, aveva un cerotto su una mano, "Devo farmi vedere"». Rossano Rubicondi, di recente, trascorreva lunghi periodi negli Stati Uniti: «A Miami - si scrive nella lettera - dove stava per aprire un ristorante, e a New York. Mi parlava che si sarebbe risposato con Ivana, non so con quale convinzione, ma era molto, molto cambiato, mi assicurano».

