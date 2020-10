“BALLANDO” CON IL COVID - DOPO IL CASO DEL POSITIVO AL SETTIMO PIANO DI VIALE MAZZINI, TOCCA A "BALLANDO CON LE STELLE"? CI SAREBBE UN CASO DI POSITIVITÀ NEL PROGRAMMA DELLA CARLUCCI...

Marco Antonellis per affaritaliani.it

carlucci

Ormai anche in Rai è allarme Covid. Dopo la notizia rivelata ieri su queste pagine di un caso al settimo piano di viale Mazzini oggi a quanto pare è stata la volta di Ballando con le stelle. A quanto si apprende, infatti, in queste ultime ore si sarebbe riscontrato un caso di positività. Insomma, anche in Rai come in tutto il paese la battaglia al coronavirus è lungi dall'essere vinta.

