Mondiali 82. Prima di ogni partita, per caricarci, ascoltavamo sempre una canzone, solo quella, a tutto volume: Cuccurucucù Paloma. Grazie di tutto Maestro.#Battiato pic.twitter.com/iAwqJzoXxy — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) May 18, 2021

Dopo la morte di Franco Battiato, avvenuta questa mattina nella sua residenza di Milo, sono in tantissimi gli artisti che lo stanno ricordando, visto che il cantautore ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Fra i molti, non poteva mancare un cantautore come Morgan, che sui social si è detto distrutto dal dolore per la scomparsa del Maestro. Ecco il messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram:

«Santo cielo, non avrei mai voluto arrivasse questo momento. Mi fa tanto male pensare alla sua bontà alla sua ironia la sua intelligenza. Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c’era qualcuno che mi capiva.

Adesso sia io che la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva, abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi di egoismo utilitarismo e ignoranza. Ecco, Battiato era il contrario esatto: un leader sensibile, generoso e colto. Mi ha sempre chiamato Morganetto. Pace all’anima sua. Sono triste, incazzato, affranto, malinconico, piangente, nostalgico e desolato, ho il, cuore spezzato e sono disperso, disperato».

