23 ago 2021 15:27

“IL BELLO DI DAZN È CHE TI FA TORNARE ALLO STADIO PERCHÉ ALTRIMENTI LE PARTITE NON LE VEDI" – LA SITUAZIONE È MIGLIORATA RISPETTO AL BLACKOUT DI TRE MINUTI ALL'INIZIO DI INTER-GENOA. MA LA TV IN STREAMING CONTINUA AD ESSERE AL CENTRO DI POLEMICHE PER IL BUFFERING, LA ROTELLINA CHE GIRA SULLO SCHERMO MENTRE È IN CORSO LA PARTITA, LA QUALITÀ NON ECCELSA DELLE IMMAGINI E IL RITARDO CON CUI ARRIVANO: RADIO UNO HA ANNUNCIATO IL GOL DI DYBALA IN UDINESE-JUVENTUS UN MINUTO PRIMA DI DAZN…