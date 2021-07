23 lug 2021 17:14

“A UN CANTAUTORE NON ERA CONSENTITO FARE LA SIGLA DEI MONDIALI E CANTARLA IN MONDOVISIONE. ME NE FREGAI. FU UN SUCCESSO” - COMPIE 75 ANNI IL GRANDE EDOARDO BENNATO, "RISCOPERTO" CON IL BRANO “NOTTI MAGICHE”, RILANCIATO DAGLI AZZURRI AGLI EUROPEI: “NEL 77 CANTAVO: E NEL NOME DEL PROGRESSO IL DIBATTITO SIA APERTO / PARLERANNO TUTTI QUANTI, DOTTI, MEDICI E SAPIENTI. PERÒ I TUTTOLOGI DEL WEB ANCORA NON C'ERANO...”