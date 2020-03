RAI, PIOVONO SOLDI DAL GOVERNO: 40 MILIONI DI EURO SARANNO EROGATI PER MITIGARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS. E ARRIVANO PURE LE FERIE "OBBLIGATE" PER TUTTI I DIRIGENTI/GIORNALISTI IN POSIZIONI DIRIGENZIALI - COME DAGO-ANTICIPATO, VIENE MESSO IN ''PERMANENZA DOMICILIARE'' FRANCESCO GIORGINO, E C'È CHI SI CHIEDE SE STESSA SORTE NON POSSA TOCCARE AL DIRETTORE DEL TG1 CARBONI, ANCHE LUI PRESENTE LA SERA DELLO SPECIALE CON SILERI...