“CARO VANNACCI, SIAMO RIMASTI DELUSI NEL VEDERLA RICORRERE A UNA RAFFICA DI QUERELE CONTRO CHI L'AVEVA ATTACCATA” - MARIO GIORDANO SCARICA IL GENERALE, ORMAI IN DECLINO DI APPEAL: “PENSAVAMO SAPESSE AFFRONTARE I SUOI AVVERSARI SENZA METTERSI AL RIPARO DEI BOLLI IN TRIBUNALE, COME UN RENZI QUALSIASI. HA FATTO INVIARE ALL’AVVOCATO CITAZIONI A PIOGGIA. FRA I PRIMI RAGGIUNTI PIER LUIGI BERSANI, CHE LE AVEVA DATO DEL ‘COGLIONE’ - SPERAVAMO CHE LA SUA BATTAGLIA CI PORTASSE A UNA MAGGIORE LIBERTÀ DI POTER PARLARE E PENSARE. E TUTTO QUESTO PER PERMETTERLE DI QUERELARE BERSANI? CHE TRISTEZZA…”

Estratto dell’articolo di Mario Giordano per “la Verità”

Caro generale Vannacci, che delusione. Noi che l'abbiamo difesa fin dall'inizio, noi che l'abbiamo combattuto, noi che l'abbiamo considerata un simbolo di quella libertà di espressione che riteniamo negata dal politicamente corretta, noi che abbiamo letto in tv i brani del suo libro, noi che abbiamo sperato che lei portasse un contributo importante nel rimettere diritto questo mondo al contrario, ecco, le confesso che siamo rimasti delusi nel vederla ricorrere a una raffica di querele contro chi l'aveva attaccata.

[…] pensavamo che un generale dei parà, un comandante degli incursori, un militare abituato alle battaglie, sapesse affrontare i suoi avversari senza mettersi al riparo dei bolli in tribunale, come un Renzi qualsiasi. Invece. Invece lei l'ha fatto. Ha scelto un avvocato di grido, Massimiliano Manzo, principe del foro di Firenze, e gli ha fatto inviare citazioni a pioggia. Fra i primi raggiunti l'onorevole Pier Luigi Bersani, che le aveva dato del «coglione» e un (per ora anonimo) utente di X (la ex Twitter) che l'aveva criticata in un post.

Ora, si capisce, gli attacchi fanno male. Danno fastidio. […] Ma ci resta la delusione: speravamo infatti che la sua battaglia portasse frutti un po' diversi dalla bega in tribunale. Speravamo che ci portasse a una maggiore libertà di poter parlare e pensare. Per questo abbiamo contestato il ministro Crosetto che l'ha rimossa subito dopo l'uscita del libro. Per questo abbiamo difeso il suo diritto di scrivere parole forti. Per questo abbiamo contrastato chi, da quelle parole, si è sentito offeso. Per questo abbiamo irriso chi raccoglieva firme per farla tacere. E tutto questo per permetterle di querelare Bersani e mister X in tribunale? Che tristezza.

[…] credevamo che lei potesse interpretare i sentimenti di un certo popolo che si aspetta un cambiamento vero in questo Paese. […] È possibile che […] abbia bisogno di ripararsi dietro un avvocato per una parolaccia sparata da Bersani? Le confesso che qualche perplessità ci era già venuta: […] abbiamo incontrato un duro combattente da trincea e ci siamo ritrovati le patinate fotografie su Chi. […] Ci permette di essere un po' perplessi. Se tutto ciò era solo per vendere tante copie del libro, poteva dircelo.

