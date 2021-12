“CENSURARLO È UN ERRORE” – NUOVO SCAZZO A DISTANZA TRA GILETTI E SELVAGGIA LUCARELLI. STASERA A “NON È L’ARENA” CI SARÀ GUIDO RUSSO, IL DENTISTA DI BIELLA CHE SI È PRESENTATO CON UN BRACCIO DI SILICONE AL CENTRO VACCINALE, E LA GIORNALISTA SI INCAZZA: “OVVIAMENTE MR. BRACCIO DI SILICONE HA GIÀ CHIUSO ESCLUSIVA CON GILETTI. COME TI SBAGLI” – LA REPLICA PICCATA DEL CONDUTTORE

Mancano poche ore alla nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di un Massimo Giletti che non si ferma nemmeno nel giorno dell'Immacolata, oggi mercoledì 7 dicembre. L'appuntamento è ovviamente su La7.

Al centro della puntata il Covid, con un'inchiesta sugli inevitabili buchi nei controlli imposti dalle regole in vigore dal 6 dicembre, giorno in cui è entrato in "azione" il nuovo super green pass. Dunque un approfondimento politico tutto dedicato alla corsa al Quirinale, che sta entrando sempre più nel vivo.

Ma il momento più atteso, forse, è quello in cui si paleserà Guido Russo, il dentista di Biella che si è presentato al centro vaccinale di via Carso con un corpetto in silicone per ingannare i sanitari e farsi inoculare il siero... per finta, in un braccio si silicone. L'uomo si presenterà in studio, accompagnato dal suo avvocato, Max Veronese, raggiungendo in auto Roma (poiché, da non vaccinato, ora l'accesso al treno gli è precluso).

L'ospitata di Guido Russo aveva destato curiosità e polemiche. In prima fila ovviamente Selvaggia Lucarelli, che quando c'è di mezzo Giletti ha sempre da alzare il ditino: "Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli", aveva twittato acida appena era uscita notizia dell'ospitata. E a poche ore dalla diretta, Giletti ha scelto di rispondere al fuoco, rompendo il silenzio interpellato da La Stampa: "Censurarlo è un errore", ha tagliato corto riferendosi a "mr braccio di silicone". Per Selvaggia Lucarelli, il consueto ko tecnico.

