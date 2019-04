15 apr 2019 16:36

“CHI DÀ I SOLDI A 'STI DEFICIENTI?” – BRIATORE ASFALTA CHIARA FERRAGNI E INSULTA I FOLLOWER DELL’INFLUENCER CHE HANNO SBORSATO FINO A 650 EURO PER PARTECIPARE ALLE SUE LEZIONI DI MAKE UP: “TUTTI SOGNANO DI DIVENTARE MILIONARI SENZA FARE UN CAZ*O. SICURAMENTE, IO NON DAREI A MIO FIGLIO 650 EURO PER FARSI FOTOGRAFARE CON NESSUNO. GLI DO DUE CALCI NEL SEDERE...” (VIDEO)