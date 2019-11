marco damore 7

Da “Chi”

Arriva Ciro, l’immortale

I primi di dicembre sbarcherà al cinema uno dei film più attesi dell’anno, “L’immortale”, ispirato al personaggio di Ciro di Marzio di Gomorra e diretto e interpretato da Marco D’Amore (che anche in Gomorra è Ciro). Il film partirà dall’infanzia di Ciro, sopravvissuto a un terremoto mentre la sua famiglia è deceduta, e si chiuderà con quello che sarà l’inizio della nuova serie di Gomorra su Sky.

gregoraci

Il corteggiatore della Gregoraci

Se da un lato Flavio Briatore è uscito allo scoperto con la sua giovane fidanzata su “Chi”, Elisabetta Gregoraci è sommersa di rose rosse dal cavalier Matteo Baldo, ex di Lindasy Lohan e corteggiatore per lungo tempo di Diletta Leotta.

Anonymous

Matteo Baldo e Lindsay Lohan

Un noto cantante nasconde una passato focoso con uno stilista famosissimo. Ai tempi, il giovane non conosceva la popolarità che oggi lo avvolge. Ai tempi, il cantante e lo stilista facevano coppia fissa. Oggi si sono allontanati e il creatore di melodie è felicemente sposato.

Michelle di nuovo in pista

In questi giorni Michelle Hunziker ha iniziato le riprese della seconda edizione di “All Together Now”. Confermato J-Ax. Nel cast come giudici ci saranno: Loredana Bertè, Iva Zanicchi e i due producer musicali Takagi e Kedra. Le riprese finiranno i primi di dicembre. La messa in onda? Quella è prevista per il 2020.

Il debito spagnolo di Vieri

bobo vieri

A Formentera e Ibiza c’è un debito non saldato da Bobo Vieri, che ammonta a tredicimila euro per una vecchia causa che ha vinto, ma non ha saldato le spese legali di chi, insieme con lui, ha affrontato la causa. E ora per questo si prevede un’altra causa per il neopapà e marito dell’ex velina Costanza Caracciolo.

POLITICALLY (S)CORRECT

In Senato, look da rivedere

Simona Malpezzi, 47enne senatrice del PD, ex renziana, attraversa il transatlantico in jeans fascianti con vistosa cascata di strass sulle tasche, scarpe dorate con tacco alto e fibbia a contrasto, borsa Gucci e molteplici braccialetti al polso. Non ci siamo. Non per il partito, ma per il look per nulla senatoriale.

michelle hunziker

Un premio ai giovani artisti

Se Giulio Squillacciotti ha vinto la dodicesima edizione del Talent Prize all’Ex Mattatoio di Roma, è il mecenate Emmanuele Emanuele a monopolizzare l’attenzione del premio per i giovani talenti di Arte contemporanea, fondato da Guido Talarico. Il suo premio è andato alla pittoscultura “SN 1604” di Genuardi /Ruta.

Il bello di Montecitorio

C’è un commesso di Montecitorio che riscuote un successo incredibile presso il pubblico femminile della Camera. “Altro che deputati… Quello sì che è un bell’uomo”, sussurrano alla buvette le parlamentari e lui avanza fiero del suo fascino che pare non abbia, per ora, rivali...