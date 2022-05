25 mag 2022 19:27

“CHICCHE” DI GOSSIP - MIRIAM LEONE, SCANSATI: MONICA BELLUCCI ENTRA NEL CAST DEL SEQUEL DI “DIABOLIK” - CHE FINE HA FATTO ALBERTO URSO, CANTANTE E VINCITORE DI “AMICI”? È PARTITO PER L’AMERICA PER UN PO’ DI GAVETTA E SPERA DI SPICCARE “IL VOLO” - MATTEO RENZI SUL PALCO DELLA CASA DEL CINEMA. È MEGLIO COME SHOWMAN CHE COME POLITICO!