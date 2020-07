“CHICCHE” DI GOSSIP – ANCHE DILETTA LEOTTA C'HA LE CORNA! L'ADDIO BURRASCOSO DOPO CHE "DIPLASTICA" HA SCOPERTO LE "DISTRAZIONI" A DUE TETTE DI KING TORETTO – NON SE BUTTA VIA NIENTE: ANCHE IL RAPPER GHALI HA UNA NUOVA FIDANZATA - VIERI NON FA PIU' PUCCI PUCCI - BRUNETTA MISURA LA FEBBRE - LIPPI PRESIDENTE DEL VIAREGGIO - MATTARELLA FOREVER

Da "Chi"

Tra Leotta e Toretto un addio burrascoso

DILETTA LEOTTA KING TORETTO

Dietro la separazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina ci sarebbe un grave “inciampo” che ha spinto la showgirl a rompere. La Leotta, infatti, avrebbe scoperto che il pugile si è preso una “distrazione” e per questo lo ha accompagnato fuori di casa e dalla sua vita.

Lippi for president

A Viareggio non si parla d’altro: l’allenatore della Nazionale del Mondiale 2006 Marcello Lippi insieme con il figlio Davide potrebbe diventare proprietario e presidente della squadra della città natale della famiglia Lippi, il Viareggio. I tifosi sperano...

Le “fotineee” di Ghali

diletta leotta king toretto

Chi è la nuova e misteriosa fidanzata del rapper Ghali? È una modella, si chiama Camilla e ha una sorella gemelle di nome Giulia. Sui social le due ragazze spopolano con il profilo @fotineee e sono seguite soprattutto dagli addetti ai lavori della moda.

Mister in dolce attesa

diletta leotta king toretto

L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni è al settimo cielo. La sua giovane compagna Dalila, influencer, è al settimo mese, in attesa di una bambina. La coppia ha già due figli: Giulio ed Elena. Tutti pronti all’arrivo della nuova sorellina.

diletta leotta king toretto

Amici mai... più

Una volta Christian Vieri e il conduttore e comico Andrea Pucci erano considerati inseparabili, tra uscite in coppia, eventi benefici, pranzi e cene con gli amici. Oggi i due hanno smesso di parlarsi, di seguirsi sui social e hanno bruscamente interrotto il loro rapporto. Che cosa sarà successo?

diletta leotta fa ginnastica in terrazzo con king toretto 10

Politically (s)correct

Brunetta fa 70 e regala mascherine

Renato Brunetta ha voluto misurare personalmente la temperatura a tutti i suoi invitati (senatori e deputati) per il suo compleanno minimalista e campagnolo alle porte di Roma. Poi ha regalato a tutti mascherine personalizzate (con paillettes per le signore) prima di brindare, con il vino prodotto con la moglie Titti, ai suoi favolosi 70.

vieri pucci

Week end anniversario

La senatrice Gabriella Giammanco ha festeggiato un anno di matrimonio con Federico Angelini a Portofino. Una sorpresa del marito in attesa della vacanza di agosto.

Mattarella il 31 invita al Quirinale

Dopo aver presenziato a due concerti, il presidente Sergio Mattarella riceverà il 31 luglio tutti i quirinalisti al Quirinale per la consueta cerimonia del Ventaglio e il saluto prima delle vacanze. Sicuramente qualcuno potrebbe tirar fuori la possibilità, caldeggiata da molti in maniera trasversale, di un secondo mandato presidenziale. Eventualità che lo stesso Mattarella pareva però non voler prendere proprio in considerazione...

