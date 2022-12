14 dic 2022 13:33

“CHICCHE” DI GOSSIP – COME MAI AL COMPLEANNO DI ANTONELLA FIORDELISI TRA GLI INVITATI C’ERA SOFIA GIAELE DE DONÀ? NELLA “CASA” LE DUE HANNO DETTO DI NON CONOSCERSI – A "L’ISOLA DEI FAMOSI" TORNANO LE COPPIE: CASTING IN CORSO – FEDERICO BERNARDESCHI E LA BOMBASTICA VERONICA CIARDI FINALMENTE PARTONO PER LA LUNA DI MIELE. DESTINAZIONE…