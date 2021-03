“CHICCHE” DI GOSSIP – FLAVIO BRIATORE NON PARLA IL RUSSO: CON LA BONISSIMA MODELLA VALENTINA KOLESNIKOVA ERA SOLO UN SELFIE - IBRA SI FA “BELLO” CON L’HAIR STYLIST DELLE DIVE MAURO SITURA - CON CHI CE L’AVEVA LA DEPUTATA DEL PARTITO DEMOCRATICO MARIANNA MADIA MENTRE, PARLANDO AD ALTA VOCE AL CELLULARE, SI È RIFERITA AD ALCUNE “LOTTE AL COLTELLO”? STRANO, NEL PD SI VOGLIONO TUTTI COSÌ BENE...

Da "Chi"

Flavio Briatore non parla il russo

È bastato un selfie scattato fuori dal locale Cipriani, a Monte Carlo, per far gridare al nuovo amore di Flavio Briatore con Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018. In realtà si tratta di una bufala e infatti la modella ha rimosso la fotografia dopo la fuga di notizie. Briatore rimane un papà felicemente single.

Ibra si fa bello con...

Per curare i suoi capelli durante il Festival di Sanremo, dove sarà tra i super ospiti della kermesse, il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic ha scelto di affidarsi all’hair stylist delle dive, ovvero Mauro Situra. L’incontro tra i due è avvenuto un paio di settimane fa in gran segreto nel negozio Coppola. Per evitare il caos, Ibra ha scelto di perfezionare il suo look prima a Milanello, dove si allena con la squadra, poi a Sanremo.

Torna il “Maurizio Costanzo Show”

Dopo la pausa invernale tra poche settimane riparte il “Maurizio Costanzo Show”, in seconda serata su Canale 5. Al centro del programma novità e ritorni inaspettati tra gli ospiti.

Sanremo... in una stanza

Fra le stanze di Clubhouse, nuovo social “vocale”, ce n’è una dedicata a Sanremo in onda ogni sera in contemporanea con il Festival: è quella dei Roominanti, con Marco Santin della Gialappa’s band, Fabrizio Biggio e Flavia Cercato. Fra gli ascoltatori che ogni sera “buttano un orecchio” c’è anche Fiorello.

Politically (s)correct

Prima regola: la puntualità

Pare che il presidente del Consiglio Mario Draghi, da quando è tornato ad abitare nella sua casa a Roma ai Parioli (prima preferiva il casale in Umbria), sia mattiniero e puntuale. Durante il Consiglio dei ministri non tollera i ritardi e fa in modo che le riunioni non superino l’ora e mezza.

marianna madia

Coltelli nel Pd

Chissà con chi ce l’aveva la deputata del Partito democratico Marianna Madia mentre, parlando ad alta voce al cellulare, si è riferita ad alcune “lotte al coltello”. Strano, nel Pd si vogliono tutti così bene...

La riunione? Al bar

Nell’era Covid le riunioni di redazione si fanno al bar. Basta guardare Giorgio Rutelli, neo direttore di Formiche.net, il fondatore Paolo Messa e altri colleghi della testata riuniti al bar Ciampini di Piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, per decidere su quali notizie puntare durante la giornata.

