“CHICCHE” DI GOSSIP - LA QUARANTENA DI DILETTA LEOTTA PROSEGUE TRA SCATTI SEXY E ALTRI MENTRE STUDIA. MA CHI È IL FOTOGRAFO? IN TEORIA LA CONDUTTRICE VIVREBBE DA SOLA, IN REALTÀ LE FOTO SONO OPERA DI… - FOGNINI E PENNETTA RESTANO A BARCELLONA NONOSTANTE L’EPIDEMIA DILAGHI IN SPAGNA - CLAUDIA GALANTI IN LOVE: E’ STATA RICOPERTA DA…MOZZARELLE DI BUFALA

pennetta e fognini 1

Da “Chi”

Fognini e Pennetta restano in Spagna

Momento di forte tensione e paura per Flavia Pennetta e Fabio Fognini. I due tennisti attualmente si trovano a Barcellona, dove hanno scelto di vivere insieme con i loro due figli, e l’ondata crescente del Covid-19 si è spostata verso il loro Paese. La coppia ha però scelto di non tornare in Italia e di rimanere segregata in casa come tutti.

Chi è il fotografo di Diletta?

La quarantena di Diletta Leotta prosegue tra scatti sexy e altri mentre studia. Ma chi è il fotografo? In teoria la conduttrice vivrebbe da sola, in realtà le foto sono opera di una mano piena d’amore, quella di Daniele “King” Toretto, suo compagno e, in questo momento difficile, anche convivente.

Claudia lontana dal nuovo amore

diletta leotta

Proprio mentre Claudia Galanti si apprestava a tornare in Italia per un periodo romantico con il suo nuovo fidanzato, un imprenditore campano che le regala enormi quantità di mozzarelle di bufala e tante attenzioni, il governo francese ha stoppato i viaggi. E il cuore della showgirl ha rinviato il suo nuovo appuntamento d’amore.

POLITICALLY (S)CORRECT

Politici, chi li ha visti?

L’emergenza coronavirus, con tutte le criticità e tragedie che ci stanno travolgendo, ha fatto quasi sparire i politici dalla scena. Qualcuno avanza proposte soprattutto in merito alla crisi economica, ma chi vogliamo vedere sono tecnici, virologi, medici, scienziati, capi di associazioni umanitarie, manager per le emergenze.

PENNETTA FOGNINI FORMENTERA

Catia Polidori, “separata” al lavoro

L’onorevole di FI Catia Polidori ogni giorno fa una riunione online con i suoi collaboratori per programmare la situazione in Umbria. Lavora come molti deputati da casa e sta lontano dal marito, bloccato con i genitori poco lontano dalla sua Città di Castello. Separati, ma vicini.

Governatori, sindaci e... Mattarella

Abbiamo capito che governatori e sindaci in Italia contano più del governo. Parlano in tv, si consultano e decidono, premier o non premier. Fontana, Zaia, Bonaccini, Toti, Emiliano sono i veri capi. E il presidente Sergio Mattarella? Ha dovuto fare il ministro degli Esteri per sbloccare mascherine e soldi in Europa.

PENNETTA FOGNINI claudia galanti eugenia chernyshova con raffaella zardo e claudia galanti

claudia galanti 7 claudia galanti claudia galanti claudia galanti claudia galanti claudia galanti