CHI TOCCA LE MULTINAZIONALI AMERICANE, MUORE – DOPO LA FRAGILE TREGUA CON LA FRANCIA, GLI STATI UNITI MINACCIANO DAZI A REGNO UNITO E ITALIA COME RITORSIONE PER LA "WEB TAX" – IL SEGRETARIO AL TESORO MNUCHIN: "SE NON SOSPENDONO I PIANI SI TROVERANNO DI FRONTE ALLE TARIFFE" - LA NORMA È APPENA ENTRATA IN VIGORE NEL NOSTRO PAESE MA NON DOVRÀ ESSERE VERSATA PRIMA DI FEBBRAIO 2021, QUINDI CI SONO ANCORA MARGINI PER UN DIALOGO, MA...