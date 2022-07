“CI SIAMO CONOSCIUTI A UNA FESTA E ABBIAMO FATTO SESSO IN MACCHINA” – PAOLINA SAULINO, USCITA DAI RADAR DA QUALCHE MESE, CERCA DI FARSI NOTARE CON UN’INTERVISTA AL “DAILY STAR” IN CUI RACCONTA I DETTAGLI PEPERINI DELLA SUA STORIA CON UN CALCIATORE DEL CHELSEA: “MI CHIEDEVA FOTO NUDA OGNI GIORNO, MI PIACEVA STARE AL GIOCO, POI PERÒ È FINITA, MI SONO SENTITA USATA E UMILIATA” – L’IDENTITÀ DEL CALCIATORE È MISTERIOSA, MA IL “DAILY STAR” DENTRO L’ARTICOLO PUBBLICA UN VIDEO DI JORGINHO. È UN INDIZIO O SOLO UN CASO?

Giulia Ciriaci per www.mowmag.com

paola saulino 11

Paola Saulino ha raccontato al 'Daily Star' della sua relazione con un calciatore della Premier League: “Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme.

Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto.

Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto.

Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati".

I due hanno poi continuato a frequentarsi a Londra nel Mayfair Hotel, e in vari luoghi della città: “Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva 'un altra per favore', e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un'ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio”.

IL VIDEO DI JORGINHO NELL ARTICOLO DEL DAILY STAR SU PAOLA SAULINO

La storia è però terminata lasciando la modella con il cuore spezzato, dopo essere stata "usata e umiliata": “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza.

Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata".

Paola Saulino ha deciso di condividere questo episodio per invitare le altre donne a stare lontane da uomini del genere, che lei ha definito "imbroglioni e bugiardi". L'identità del calciatore è ancora è avvolta nel mistero...

