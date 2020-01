“LA CICOGNA ARRIVERÀ A GIUGNO! O SARÀ UN CORVO? CHI LO SA” - ALENA SEREDOVA (41 ANNI) È INCINTA DI 4 MESI, L'ANNUNCIO SU INSTAGRAM CON LA FOTO DI UN PANCIONE CINTO DALLE BRACCIA DEL COMPAGNO ALESSANDRO NASI, EREDE DELLA DINASTIA AGNELLI – “QUANDO L'AMORE REGALA LA VITA”...

Da ilmessaggero.it

alena seredova

Alena Seredova è incinta. L'annuncio direttamente dall'account Instagram della showgirl della Repubblica Ceca: «Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre». Due foto di un pancione, cinto dalle braccia del compagno Alessandro Nasi. In un secondo post Alena Seredova scrive in lingua ceca: «La cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l'ora». L'ex moglie di Gigi Buffon è incinta di 4 mesi, ma il sesso del nascituro non è stato ancora reso noto.

