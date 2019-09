“CIPOLLINO” AL PEPERONCINO – MENTRE TUTTI PARLANO DELLA STORIA D’AMORE TRA MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA (RIVELATA DA DANDOLO), SECONDO “NOVELLA 2000” MASSIMO BOLDI FA PRESSING SU SANDRA, LA MADRE DEL RICCO RAMPOLLO – I DUE SONO MOLTO AMICI E SI FREQUENTANO MOLTO SPESSO, COME DEL RESTO MARICA E CHARLEY PRIMA CHE INIZIASSERO UNA RELAZIONE…

Roberto Alessi per “Novella 2000”

NOVELLA 2000 - MASSIMO BOLDI E SANDRA VEZZA

Mentre tutti i siti, i social e i giornali parlano della storia d’amore tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti (e madre dei suoi due figli piccoli) Marica Pellegrinelli e Charlie Vezza, mi arriva un rumor che giustifica appieno il titolo di questo articolo: “Incrocio di cuori”.

marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 6

Già, perché mentre Marica e Charlie, che non solo è bello, simpatico e giovane (ha 31 anni come lei, ventiquattro meno di Eros, ma non ha certo il suo carisma), ma è pure ricchissimo (sua madre ha comprato un’azienda di mobili di alto design per fargli esprimere tutta la sua carica imprenditoriale e pare che lui sia pure bravo), scopro che sua madre fa coppia fissa (a fasi alterne per la verità) con Massimo Boldi. Lei agli amici conferma la frequentazione, ma assicura che è solo un amico.

SANDRA VEZZA MASSIMO BOLDI

Lui fa altrettanto, ma la sua sincerità quando si parla di Sandra fa un po’ acqua perché se da una parte sono davvero amici (lui è spesso ospite da lei sia in Piemonte, dove è nata e lavora, sia nella sua casa al mare di Forte dei Marmi, dove Cipollino ha passato più di un fine settimana anche recentemente) dall’altra a lui certo non dispiacerebbe approfondire il sentimento (per ora solo platonico, assicura) che ormai lo lega da tempo a Sandra Vezza, single da anni e che ha avuto Charlie da un capace imprenditore del cuneese che purtroppo non c’è più.

SANDRA E CHARLEY VEZZA

Sono molte le cose che legano Sandra e Massimo, compreso il gusto per la buona tavola (ineguagliabili le quaglie arrosto con il risotto, dove non si lesina nel burro) e i vini pregiati. Lei infatti ha aperto anche un’altra impresa, una cantina vinicola ad Alba che ha voluto chiamare L’Astemia Pentita («Perché io sono sempre stata astemia, ma ora mi concedo qualche assaggio di un buon vino piemontese»).

Massimo, come detto, tiene molto a Sandra, che è anche una mia amica personale e che è una donna di grande gusto. «Ma, ripeto, siamo solo amici, anche se posso capire chiunque cerchi di avere con lei un’amicizia più completa e intensa, perché è una donna di grande fascino, cultura e soprattutto è piacevole, quando sono con lei sto bene». E Marica? «So che lei e Charlie si frequentano da tempo».

massimo boldi (3)

Già, perché in tutto questo si scopre che Marica e Charlie si frequentano da tempo. Che prima fossero solo amici e che nulla sia successo tutti lo danno per assodato. Può essere, tanto è vero che alcuni hanno pensato (prima) che lui potesse essere più legato a Melissa Satta, intima di Marica, e che faceva parte della compagnia di Charlie prima che tornasse con Boateng. Prima solo amici, quindi?

Ne era certa anche Sandra Vezza, la mamma: quando l’ho chiamata perché si era sparsa la notizia di suo figlio con Marica, mi disse «Per quanto ne so si frequentano da tanto, ma solo in amicizia, e credo sia davvero così. Per quanto ne so Charlie è single». Invece poi ha scoperto che Marica e il figlio stavano insieme. Come sempre le mamme sono le ultime a scoprire come stanno le cose. Concludo con una frase tipica di tutte le famiglie compresa la mia: «È possibile che in questa casa io sia sempre l’ultimo a sapere le cose?».

MARICA PELLEGRINELLI MARICA PELLEGRINELLI yoox & toiletpaper confusion party sandra vezza stefano boeri phmeschina MARICA PELLEGRINELLI marica pellegrinelli foto di luciano di bacco marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 9 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 5 marica pellegrinelli MARICA PELLEGRINELLI YAMAMAY MARICA PELLEGRINELLI marica pellegrinelli marica pellegrinelli eros ramazzotti eros ramazzotti marica pellegrinelli paola barale marica pellegrinelli antinori NOVELLA 2000 IN EIDCOLA DAL 10 LUGLIO SU EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI marica pellegrinelli 9 marica pellegrinelli 16 marica pellegrinelli 19 marica pellegrinelli 3 marica pellegrinelli eros ramazzotti marica pellegrinelli marica pellegrinelli marica pellegrinelli 5 marica pellegrinelli 2 marica pellegrinelli 4 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 1 EROS RAMAZZOTTI MARICA PELLEGRINELLI charley vezza marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 7 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 6 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 4 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 2 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 3 marica pellegrinelli e charley vezza insieme a ibiza 8