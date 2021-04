“COME AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA LUX CHIEDO DIRITTO DI REPLICA AL DIRETTORE DI REPUBBLICA, MAURIZIO MOLINARI” – LA POLEMICA DI LUCA BERNABEI A 'RTL 102.5': “REPUBBLICA SCRIVE 2 ARTICOLI CONTRO LA SERIE 'LEONARDO'. FACCIO UNA INTERVISTA GIOVEDÌ SCORSO. L’ALTRO IERI SERA ALLE 20 DICONO CHE NON USCIRA' PIÙ. IERI MATTINA APRO IL GIORNALE E TROVO DUE PAGINE SU UN’ALTRA SERIE. MA NEMMENO UNA RIGA SU LEONARDO…” – POI ANNUNCIA: “LA 2°STAGIONE CI SARÀ E RACCONTERÀ UN LEONARDO SEGRETO A ROMA” – VIDEO

L'INTERVENTO DI LUCA BERNABEI A "RTL102.5"

luca bernabei

LUCA BERNABEI: “ Volevo raccontare una cosa che non si fa mai: rompo il muro di omertà che c’è in Italia. Ho chiesto l’autorizzazione e mi hanno detto che non dovevo farlo, ma lo farò per il mio amico Suraci, che ama le polemiche (non è vero… ora Suraci non sarà più mio amico… e Federica Gentile non mi ospiterà mai più!).

Vi racconto quello che è successo.

Lo sport nazionale in Italia è parlarsi addosso (noi siamo il paese più bello del mondo, e lo dico qui a Viva l’Italia, che è un bellissimo titolo per un programma).

Tutti scrivono “Questa cosa non va bene… questo non è esatto…”, e io rispondo a tutti quelli che scrivono gli articoli.

Il Corriere mi scrive una pagina contro? Ed io chiedo una pagina per diritto di replica. Posso rispondere, questo fa la stampa inglese. Sono stato intervistato dal Times (sì, ho avuto questo onore da “italianuzzo” di Roma di essere intervistato dal Times!) e ho capito questa cosa.

maurizio molinari a dogliani

Lo stesso succede con Repubblica. Repubblica mi scrive due articoli contro. Chiamo il capo degli spettacoli e dico “Scusami ma potrei avere diritto di replica? Potrei rispondere a questi due articoli?” e loro “Certo! Facciamo una bella intervista”

Questo accade giovedì scorso.

Venerdì non esce, sabato non esce, domenica non esce, lunedì non esce.

Ieri sera alle 20 (quando ormai era impossibile reagire) mi dicono non uscirai più. E mi dicono una cosa interessante ”Noi sai siamo sulle notizie”. Ed io: “Beh, L’ultima serata di Leonardo, finale di stagione, mi sembra una notizia”

luca e matilde bernabei

Stamattina apro il giornale e trovo due pagine (una cosa mai successo nella mia vita sulle mie serie e sono trent’anni che faccio il produttore) su un’altra serie. Una serie bellissima, fantastica, di un collega.

Ma nemmeno una riga su Leonardo.

Ecco, io su questo voglio fare polemica. Perché di Leonardo ha parlato bene Franceschini, perfino Sgarbi, il più grande esperto in Italia su Leonardo (ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio)

FEDERICA GENTILE: ”Parliamo quindi di una vicenda accaduta con il quotidiano “La Repubblica” dove tu chiedi il diritto di replica.

LUCA BERNABEI: “Sì, parlo come amministratore delegato della Lux e chiedo diritto di replica al Direttore di Repubblica. Sono consapevole che sarà tardi ormai, perché stasera andrà in onda l’ultima puntata. Ma proprio per questo guardatevi l’ultima puntata di Leonardo, per capire qual è il meccanismo del parlar bene e del parlar male.

leonardo

Come dicevo all’inizio, siamo un paese che non ha ancora imparato a parlar bene di sé stesso e di quello che di bello ha e fa.

Anzi, a questo proposito, concludo annunciandovi che il Metropolitan Museum inaugurerà la sua prima mostra post covid sui Medici. E faranno una personale sui Medici perché la curatrice del Met è una fan dei Medici, la nostra serie!”