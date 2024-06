28 giu 2024 15:02

“COME FA POLETTI A CONDURRE COSÌ TANTI PROGRAMMI, UNO COSÌ PRIVO DI PERSONALITÀ?” - ALDO GRASSO MENA DURO SUL NEO PRESENTATORE DELL’ENNESIMO TALK POLITICO “4 DI SERA” E SI INTERROGA SULLE SUE CAPACITÀ: “È UNA VITA CHE BAZZICA IN TV: HA FREQUENTATO I PEGGIORI BAR DI CARACAS (RICORDO UNA SUA RIDICOLA TRASMISSIONE SUI MAGHI E L’OCCULTISMO, UN’ALTRA SULLE CANZONI DIALETTALI), HA CONDOTTO LA QUALUNQUE, SEMPRE ALL’INSEGNA DELLA DEMAGOGIA E DEL POPULISMO. NON MI CAPACITO COME A MEDIASET POSSANO LAVORARE TIPINI COME LUI…”