Da www.ilfattoquotidiano.it

Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video inedito di un fuorionda accaduto durante le registrazioni della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda mercoledì scorso: nel filmato – girato forse proprio dalla stessa conduttrice con il cellulare – si vede una scatenatissima Aida Nizar incalzare il pubblico e gli ospiti in studio sul tema della masturbazione.

Non si capisce come sia partito il discorso dal momento che il filmato inizia con la showgirl che si rivolge direttamente al pubblico, in un italiano un po’ sgrammaticato: “Ma scusa, questo affascinante pubblico a cui io voglio tanto bene si è mai masturbato? Ma dai parlate! Ma è incredibile, sono vergini! C’è qualcuno che si è masturbato?“, esclama concitata la Nizar.

E poi ancora: “Tu ti hai masturbato?” chiede rivolta a Cicciolina. “Tu ti hai masturbato Ciocciolina?“, incalza. “Eh hai voglia!, Più di una volta!”, risponde l’ex pornostar. “E questo pubblico perché non parla? Non si masturba? Devo farti vedere come si fa? Nessuno si masturba adesso, nessuno”, rilancia allora la showgirl. “Neanche Cruciani?“, si sente chiedere da qualcuno dei presenti che però non viene inquadrato . “Vieni qui Ciocciolina, vieni vieni Ciocciolina tesoro”, dice ancora la Nizar prendendola per mano e dirigendosi verso la poltrona dove è seduto il conduttore de La Zanzara.

Poi rivolta a Cruciani: “Tu tu masturbi? Ti ho trovato uno che fa la masturbazione, un applauso!”, esclama. “Chi è che non lo fa?” le risponde Cruciani. “Come lo fai? Dai come lo fai?” lo incalza la Nizar. “Senza descrizione!” si sente dire dalla voce fuoricampo di Barbara D’Urso. “Dai spiegami come lo fai!”, rincara la showgirl a un Cruciani visibilmente imbarazzato che cerca di svincolare. Poi però il filmato si interrompe, con Eleonora Giorgi che chiosa rivolta a Barbara D’Urso: “Tu non hai tempo per queste cose vero?”.

