Alberto Dandolo per “Oggi”

raffaello tonon

RAFFAELLO TONON VERSO LA SUA PRIMA TRASMISSIONE?

È un momento d'oro per Raffaello Tonon, 40, che negli ultimi tempi imperversa in qualità di opinionista. A Cotogno Monzese gira voce che per l'ex gieffino Vip presto potrebbero aprirsi le porte di un programma tutto suo. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

rosanna lambertucci

ROSANNA LAMBERTUCCI CORTEGGIATA DA «L'ISOLA DEI FAMOSI»

elisa de panicis 9

Fervono i preparativi per la prossima edizione de L'Isola dei famosi che andrà in onda, con ogni probabilità in primavera. A Cologno Monzese gira voce che gli autori del reality abbiano messo gli occhi su Rosanna Lambertucci, 74. La nota conduttrice cederà al serrato corteggiamento del Biscione? Ah, saperlo...

flo marincea la pupa e il secchione

ELISA DE PANICIS VOLA A PARIGI CON UNA EX PUPA

Cosa ci faceva la influencer Elisa De Panicis, neo espulsa dalla casa del Grande Fratello Vip, qualche sera fa al Rasputin di Parigi assieme alla assai chiacchierata ex pupa rumena Flo Marincea? E con quali potenti signori si accompagnavano?

francesca fialdini

LA FIALDINI NUOVA STAR DI «BALLANDO CON LE STELLE»

Ormai è fatta! Francesca Fialdini, 40, realizzerà il suo sogno di partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai i condotto da Milly Carlucci. Gira voce che la conduttrice sia al settimo cielo e che abbia espresso il desiderio di avere come suo maestro di ballo il prestante Raimondo Todaro, 33.

FLAVIO MONTRUCCHIO E LA COMPETIZIONE CON GABRIELE CORSI

flavio montrucchio gabriele corsi foto di bacco

Il gruppo televisivo Discovery sta puntando sempre più sul talentuoso Flavio Montrucchio, 44, che con Bake Off Italia All Stars Battle da lui co-condotto ha battuto al suo debutto 4 ristoranti di Alessandro Borghese su Tv8 e lo show di Maurizio Crozza sul Nove. Non solo. il marito di Alessia Mancini sta facendo ottimi ascolti anche con Primo Appuntamento sempre su Real Time. Gira voce che l'ascesa del bel Flavio non sia vista di buon occhio dal collega Gabriele Corsi. 48. Come mai? Ah. saperlo...

INDOVINELLI

L'ATTORE SENZA COPIONI SI AGGIRA DA SOLO NEI LOCALI DI MILANO

mario orfeo francesca fialdini

L'attore caduto in disgrazia è in un momento assai difficile. La tv gli ha chiuso le porte bruscamente e il cinema anche. Spesso di notte viene avvistato solo e silenzioso in viale Monza a Milano a fare il giro dei locali notturni. Chi è?

VOLTO NOTO DELLA TV, MOLTO AMATO A SINISTRA. MA DI NOTTE...

È un conduttore blasonato e amato dai radical chic. Peccato che non abbia perso l'abitudine di concedersi notti ricche di eccessi a base di sesso, droga e rock'n'roll! Chi è?

LA BIONDA ANNUNCIATRICE SAREBBE PRONTA A FARE NAUFRAGIO

Chi è quella bionda annunciatrice che potrebbe atterrare sulle spiagge dell'Honduras nella prossima edizione de L'Isola del Famosi? Ah, saperlo...

