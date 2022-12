LA FAMOSA ATTRICE PRESTATA ALLA TV AVREBBE CHIESTO DI INCONTRARE UNA POTENTISSIMA POLITICA PER CONSOLIDARE LA SUA PRESENZA IN RAI. DI CHI STIAMO PARLANDO?

paolo kessisoglu sabrina donadel 2

Alberto Dandolo per “Oggi”

Paolo Kessisoglu, del duo Luca e Paolo, è uno tra gli artisti più stimati e amati del piccolo e grande schermo. Noto per la sua riservatezza l'attore genovese di origini armene, secondo quanto risulta ad Oggi, starebbe da alcuni mesi vivendo un periodo di distanza dalla moglie, la giornalista Sabrina Donadel.

I due vivrebbero addirittura da tempo anche in appartamenti separati, seppur ubicati nella stessa strada meneghina e a poca distanza. Un modo, forse, per preservare la serenità della amatissima figlia Lunitta. Solo un allontanamento passeggero? Chi vivrà vedrà.

***

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano.

iannone elodie

Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti. "Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto " ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone.

***

ELODIE

Francesco Totti viene sempre più frequentemente avvistato in Albania. Pare infatti che l'ex campione abbia proprio una gran passione per il paese delle Aquile. Spesso e in gran segreto trascorre dei romantici fine settimana con la sua Noemi, lontano da occhi indiscreti in location blindate tra Durazzo e Tirana.

Ma in Albania il Pupone ha anche degli interessi di tipo economico e professionale : è diventato testimonial di una popolare azienda di arredamento e ha anche in ballo dei progetti di collaborazione con la Federcalcio locale. Forse non tutti sanno che nelle ultime settimane avrebbe addirittura anche investito una ingente somma di denaro su una operazione, si sussurra immobiliare, molto articolata e non esente da rischi. Chissà se la ormai ex consorte Ilary Blasi ne è a conoscenza! E, se si, come avrà regito?

ILARY BLASI PUNTA IL ROLEX DI FRANCESCO TOTTI

***

Giorgia Meloni ha assai apprezzato l'intervento che la influencer di origini persiane Giulia Salemi ha recentemente tenuto a Montecitorio, su invito della Presidenza della Camera, contro la violenza sulle donne. Forse non tutti sanno che la Presidente del Consiglio ha in mente di utilizzare a breve giro la conduttrice come testimonial di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere. Dal Grande Fratello Vip alle battaglie civili. Per la bella iraniana il futuro potrebbe riservarle una inaspettata svolta professionale!

***

giulia salemi

Enrico Montesano come è noto è stato ,tra non poche polemiche, obbligato a lasciare Ballando con le stelle a causa di una t-shirt dall'evocativo sapore filo fascista da lui indossata durante le sue prove di ballo andate in onda in prima serata durante qualche settimana fa.

Ciò che ancora non si sa è che oltre a Ballando a Montesano la dirigenza Rai ha anche bloccato, senza se e senza ma, due prime serate di un nuovo one-man show che avrebbe dovuto condurre il prossimo anno sulla rete ammiraglia del Servizio pubblico. L'attore, dicono persone a lui vicine, ha intenzione di avviare una dura battaglia legale al fine di ottenere un lauto risarcimento per danni di immagine.

***

Serena Autieri e Michelle Hunziker sui social media non si sono risparmiate nel rendere nota la grande amicizia che le unisce; quasi un rapporto di sorellanza, una complicità rara e preziosa per chi come loro appartiene al rutilante mondo dello showbiz.

MONTESANO SQUALIFICATO

In molti hanno però notato che dai primi giorni di settembre le due primedonne non appaiono più assieme in pubbliche istantanee. E anche per le vie della capitale o nel quadrilatero della moda milanese delle star a passeggio l'una accanto all'altra più nessuna traccia. I soliti maligni parlano di una maretta tra le due nata, guarda caso, proprio in concomitanza con il riavvicinamento della conduttrice svizzera con il marito Tomaso Trussardi. Una coincidenza? Solo il tempo darà le giuste risposte.

***

montesano

Il Grande fratello vip è destinato a diventare una sorta di "agenzia di collocamento " delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche giorno entrerà infatti nella casa di Cinecittà Milena Miconi, un tempo primadonna dello show di Pierfrancesco Pingitore. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a creare nuove dinamiche sulle ceneri di datati conflitti per mantenere alti gli ascolti e l'attenzione mediatica.

***

Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo tatgata Rai1 "Che Dio ti aiuti".

milena miconi foto di bacco

Solo il primo step per rientrare dalla porta principale nei programmi del Servizio pubblico. Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiglia.

***

Monica Bellucci in questi ultimi tempi è sempre più spesso a Roma, città da lei amatissima e nella quale ha una splendida casa oltre che molte storiche amicizie. Tra queste spicca Vera Gemma con la quale ha condiviso molti anni fa una esperienza di vita a Parigi e che ha incontrato a Trastevere pochissimi giorni fa.

alfonso signorini orietta berti sonia bruganelli 3

Monica si trovava nella Capitale per accompagnare la sua amatissima figlia Deva Cassel, modella amatissima dagli stilisti italiani e d'oltralpe, per delle lezioni di danze settecentesche. La bellissima Deva infatti sarà una delle protagoniste di un film francese in costume di prossima uscita . Trattasi della sua prima esperienza sul grande schermo. E mamma Monica la scorta e la tutela in ogni suo passo.

***

monica bellucci

Indovinelli

Il famoso attore campano sarebbe dovuto entrare nel cast dGrande fratello vip tra qualche settimana. Ma visti i toni, i concorrenti e le dinamiche di questa edizione ha preferito dare forfait.

È una famosa attrice prestata alla televisione. Al momento conduce in coppia un programma in Rai. Si mormora che abbia chiesto di incontrare una potentissima politica per consolidare la sua presenza nelle reti del servizio pubblico. Chi è?

Forse non tutti sanno che Amadeus ha intenzione di dedicare un grande spazio durante la kermesse musicale al popolo ucraino. Come? Facendo salire sul palco dell'Ariston in qualità di super ospiti la Kalush Orchestra, band di Kiev nota per aver vinto l'ultima edizione dell' Eurovision song contest. Le trattative sono in corso.

paolo kessisoglu sabrina donadel 1

Il suo spazio in tv negli ultimi tempi si è assai ridotto. Persone a lei vicine sostengo che presto approderà nuovamente ad una prima serata. Sarà vero?

paolo kessisoglu sabrina donadel 3 ELODIE enrico montesano meme MEME SU ENRICO MONTESANO - CEMENTO AUDERE SEMPER BY EMILIANO CARLI milly carlucci montesano LUCA BIZZARRI PAOLO KESSISOGLU ILARY