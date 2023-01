19 gen 2023 13:47

“LA DECISIONE SUL TAGLIO DELLE ACCISE? POTEVA ESSERE COMUNICATA IN MODO DIVERSO…” - PERSINO ANDREA GIAMBRUNO RICONOSCE CHE IL GOVERNO MELONI HA QUALCHE PROBLEMA NELLA COMUNICAZIONE - “DAGOSPIA SOSTIENE CHE MEDIASET, DOPO AVERMI RETROCESSO AD AUTORE, HA RISPOSTO NO ALLA MIA RICHIESTA DI STARE A ROMA? IN 15 ANNI DI LAVORO, IN AZIENDA, NON HO MAI AVUTO UN PROBLEMA CON NESSUNO. LASCIO PARLARE, CRITICARE” - LA GAFFE IN DIRETTA: HA CHIAMATO MATTEO MESSINA DENARO “STEFANO”? “ABBIAMO CAMBIATO STUDIO TRE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA, NON FUNZIONAVA IL MICROFONO, NON C’ERA LA LUCE, NON C’ERA NIENTE E…”