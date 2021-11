“IN DEMOCRAZIA LE MINORANZE VANNO RISPETTATE MA NON HANNO ALCUN DIRITTO DI MINACCIARE LA MIA SALUTE E IL MIO DIRITTO AL LAVORO” - A "L’ARIA CHE TIRA" FABRIZIO RONCONE DEL "CORRIERE" RIFILA UNA LEZIONE A FRANCESCO BORGONOVO DE "LA VERITA’" SULLE MISURE ANTICOVID: "È FINITO IL TEMPO DELLA PERSUASIONE. GLI ITALIANI VOGLIONO VACCINARSI E IL SUPER GREEN PASS" – INTANTO IN ISRAELE COMINCIANO A VACCINARE I BAMBINI DAI 5 AGLI 11 ANNI - VIDEO

Scontro tra Fabrizio Roncone (Corriere della Serra) e Francesco Borgonovo (La Verità): "Parlando seriamente... è finito il tempo della persuasione", "Non era un ragionamento il mio perché non dico quello che vuoi tu. Chi non la pensa come te non ragiona, non pensa".

