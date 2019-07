“DIBBA” MEDIA CENTER - DOPO AVERCI SBOMBALLATO CON IL SUO “DOCUMENTARIO”, DI BATTISTA HA GIÀ PRONTO IL LIBRO, CHE USCIRÀ PER L'EDITORE FAZI, SUL CASO DI BIBBIANO: “CI È SEMBRATO DOVEROSO APPROFONDIRE QUESTO SCANDALO ANCHE PERCHÉ ABBIAMO REGISTRATO UN SILENZIO ASSORDANTE DA PARTE DEL 90 PER CENTO DEL SISTEMA MEDIATICO NAZIONALE”

alessandro di battista l'altro mondo 1

Da “Libero quotidiano”

Alessandro Di Battista ne ha pronta una altra delle sue. Dopo aver realizzato per Sky Atlantic, andato in onda domenica sera, un documentario sul suo viaggio negli stati Uniti e in Sudamerica dopo le elezioni dello scorso 4 marzo, adesso ha deciso di occuparsi del caso Bibbiano. Non contento del flop con Sky: a quanto pare, il documentario di Di Battista non è andato particolarmente bene.

Infatti, il numero di spettatori che si è collegato su Sky Atlantic è stato inferiore alla media degli altri lavori trasmessi dalla rete a pagamento. Ora l' ex parlamentare dei 5 Stelle dice di avere pronto un libro sull' inchiesta degli affidi illeciti a che uscirà per la casa editrice Fazi Editore, di cui è anche consulente.

alessandro di battista l'altro mondo 4

Bibbiano è il paese in provincia di Reggio Emilia in cui, secondo quanto ricostruito dall' inchiesta «Angeli e Demoni», la rete dei servizi sociali del comune avrebbe allontanato i minori dalle rispettive famiglie per collocarli in affido retribuito da amici e conoscenti, attraverso una fitta rete di Onlus e consulenti.

In un post su Facebook, l' esponente M5S ha dichiarato che il libro sull' inchiesta «Angeli e Demoni» uscirà presto, primo frutto della collaborazione con la storica casa editrice romana, che l' ha ingaggiato a maggio scorso. «Ci è sembrato doveroso approfondire questo scandalo anche perché abbiamo registrato un silenzio assordante da parte del 90 per cento del sistema mediatico nazionale», ha scritto Di Battista sempre su Facebook.

di battista

La polemica del M5S sui fatti di Bibbiano è rivolta anche al Partito Democratico, accusato sin dai primi giorni di essere il responsabile politico dello scandalo che ha coinvolto i servizi sociali dell' Emilia Romagna, e in seguito a questa accusa il Pd ha querelato il leader dei 5 Stelle Di Maio.

di battista

Nonostante le indagini vere e proprie sui fatti di Bibbiano siano ancora in corso, Di Battista fa sapere che il libro inchiesta è quasi pronto. E che questa sarà solo la prima di una lunga serie di pubblicazioni che l' esponente M5S ha intenzione di curare per la casa editrice. E poi dispensa qualche consiglio: "Sarebbe interessante anche un libro-inchiesta sul Fondo Monetario Internazionale e su Christine Lagarde, neo-Presidente della Bce».

alessandro di battista foto di bacco