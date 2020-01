“DILETTA, SEI LA REGINA DELLE PATATINE” - LA DIETA IPERCALORICA PRE-SANREMO A BASE DI TOAST E PATATINE FRITTE SCATENA FAN E POLEMICHE: "NON TE CREDE NESSUNO, FAI LA FOTO E POI MANGI DUE FOGLIE DI INSALATA” – INTANTO LA LEOTTA NON RINUNCIA AL SUO ALLENAMENTO IN PISCINA - VIDEO

Ludovica Marchese per il Giornale

diletta leotta

Ci siamo, mancano ormai pochi giorni al Festival di Sanremo 2020 e tutti si stanno iniziando a preparare per apparire al meglio sul palco dell’Ariston. In particolare, sono proprio le donne che parteciperanno alla kermesse quelle a dare più importanza ai preparativi per apparire nella miglior forma fisica possibile.

Ad esempio, gli ultimi scatti pubblicati da Antonella Clerici mostrano la conduttrice visibilmente dimagrita, mentre Elettra Lamborghini ha dato un taglio netto alla sua lunga chioma per darsi un aspetto più ordinato.

Non manca all’appello anche la bellissima Diletta Leotta che, per l’occasione, ha deciso di seguire una dieta molto, ma molto particolare. Infatti, nella giornata di ieri la 28enne siciliana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto che la vede all’interno della sua camera d’albergo, mentre mangia un piatto fatto di patatine fritte e toast.

diletta leotta

Tuttavia, l’attenzione della rete è stata catturato da un dettaglio molto particolare. Ebbene sì, perché in questa foto Diletta indossa una camicia bianca e nient’altro, mettendo in mostra così le sue gambe molto sexy. "Splendida meraviglia", ha scritto un fan. "Sei la regina delle patatine", si è complimentato un altro.

E ancora: "Principessa bellissima", "Top" e "La più bella di tutti". A testimonianza del successo ricevuto, la fotografia pubblicata ha ricevuto nel giro di pochi istanti una marea di like e commenti. Insomma, non c’è di certo da stupirsi visto che Diletta Leotta è una delle donne dello spettacolo più amate e più seguite ed anche tra le più apprezzate sui social.

diletta leotta

Eppure, il piatto che stava assaporando ha destato sui social un po’ di polemiche perché in pochi credono impossibile che la 28enne siciliano abbia questa forma fisica invidiabile mangiando del cibo, considerato spazzatura a causa dell’elevato contenuto di calorie. Così, la didascalia che la Leotta ha scelto per accompagnare il post si è rivelata piuttosto inappropriata: "Dieta pre-Festival".

Il risultato? Lo scatto è stato letteralmente sommerso da critiche e tanti hanno quindi dato della bugiarda a Diletta Leotta. Tra i tanti commenti si legge: "Bugiarda", "A chi lo vuoi far credere che mangi questa roba", "Figurati se si mangia quelle schifezze… Fa la foto e poi mangia due foglie di insalata" e "Non te crede nessuno". Come spesso accade, però, se da una parte in molti hanno deciso di attaccarla per questo post dandole della bugiarda, molti altri hanno approfittato per farle altrettanti complimenti e prendere le sue difese perché ogni tanto è giusto anche concedersi dei capricci.

diletta leotta foto mezzelani gmt32

Così, mentre gli utenti aspettano delle delucidazioni sulla sua dieta, una cosa è certa: per ora il motto che sembra contraddistinguere l’edizione 2020 del Festival è senza dubbio "Another day, another drama".

