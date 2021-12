8 dic 2021 16:40

“DIO SANTO, NON È UN DOMESTICO” – A “STASERA ITALIA” ANSELMA DELL’OLIO CONFESSA DI VOLERE ALTRI DUE ANNI CON MATTARELLA AL QUIRINALE E MUGHINI SI INFERVORA: “SE LO PRENDI LO PRENDI PER SETTE ANNI. AD UN UOMO DEL GENERE NON È CHE CHIEDI DI SBRIGARE LE FACCENDE SPORCHE” – “HO L’IMPRESSIONE CHE LUI PER LA SUA VITA HA DATO TUTTO A QUESTA PRESIDENZA, HA DATO IL MEGLIO DI SÉ E DELLA SUA FAMIGLIA PER QUESTO INCARICO, NON VA LÌ PER DUE ANNI, SE VA LÌ LO FA PER FARE ALTRI SETTE ANNI” - VIDEO