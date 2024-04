“DOPO IL TUMORE MI HANNO TOLTO LE OVAIE, MA HO ANCORA L’UTERO PERCIÒ POTREI DIVENTARE MAMMA” – EMMA ALLE "IENE" CONFESSA CHE VORREBBE AVERE DEI FIGLI: “MA IN ITALIA LE DONNE SINGLE NON POSSONO FARE LA FECONDAZIONE ASSISTITA. LA TROVO UNA STRONZATA ENORME” – SUI SOCIAL LA CANTANTE VIENE MASSACRATA: “UN FIGLIO NON È UN CAGNOLINO, SE AMI I BIMBI, ADOTTALI” – E LEI REPLICA: “COMMENTI ABOMINEVOLI E IGNORANTI. RAPPRESENTANO PERFETTAMENTE LA DERIVA DI QUESTA SOCIETÀ. LE PEGGIORI RESTANO LE DONNE”

I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le “donne”. Mi vergogno per voi. https://t.co/NbDi97CX9B — Emma Marrone (@MarroneEmma) April 16, 2024

Emma si è raccontata senza filtri a “Le Iene” e ha anche affrontato il tema della scoperta del cancro e della maternità.

«Come ho scoperto il tumore la prima volta? Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. – ha detto Emma – Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa.

L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie».

Sulla fecondazione assistita l’artista ha spiegato: «Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli perché non c’era più speranza ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno.

La trovo una stron**ta enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre. Mi piacerebbe diventare madre sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto, non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica».

