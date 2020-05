“ELETTRA LAMBORGHINI LA VEDREI BENISSIMO COME PROTAGONISTA DI UN ROMANZO EROTICO NEL RUOLO D’INSEGNANTE IN UNA SCUOLA DI BALLO” – LO SCRITTORE HARD MIMMO LASTELLA CONFESSA DI ESSERE ECCITATO ANCHE DALLA CANTANTE LIGURE ANNALISA, DALL’EX MINISTRA DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN, CHE DESCRIVE COME UNA BIONDINA NATURE DAL SEDERE PERFETTO ED INFINE DALLA SENATRICE DI FORZA ITALIA ANNAMARIA BERNINI...

G.Mattia Pagliarulo per Dagospia

ELETTRA LAMBORGHINI

Lo scrittore per adulti barese Mimmo Lastella ha esordito nel campo della letteratura a luci rosse nel 2010 con l’opera incestuosa intitolata ‘Il figlio guarda e il nipote gode”.

In dieci anni di attività ha partorito oltre 600 racconti erotici tra cui Patty gola profonda, Cagna Silenziosa, Calda come l’Etna, La Scaldacamionisti, Storia di straordinario meretricio e tantissimi altri. Per gli appassionati del genere molte opere si trovano disponibili su Amazon.

ANNALISA

Lo scrittore hard però oggi vuole confessare le donne dei suoi sogni proibiti, e dichiara: “Sogno una storia erotica con la regina del twerking Elettra Lamborghini, vedendola partecipare e cantare all’ultimo Festival di Sanremo la twerking-queen ha suscitato in me, un certo intrigo erotico” - lo scrittore cinquantenne aggiunge - “La vedrei benissimo, come protagonista di un eccitante romanzo erotico dove lei, interpreta il ruolo d’insegnante in una scuola di ballo molto particolare, oltre ad insegnare i mitici passi latino americani, compreso il twerking, impartisce anche lezioni di educazione sessuale teoriche e pratiche ai suoi allievi ed allieve” - e conclude così - “La giovane ereditiera mi intriga per le sue forme fisiche, essendo io un cultore delle donne in carne, da sempre protagoniste dei miei scritti di narrativa erotico-hard in lei ho identificato la mia nuova musa ispiratrice.”

MIMMO LASTELLA

Ma, non è la sola donna famosa a turbare le notti insonni di Lastella, soprannominato dagli addetti ai lavori ‘il Re dell’Incesto’; suscitano in lui intensa eccitazione anche la cantante ligure Annalisa che lui descrive come una ragazza dalla voce molto sensuale, l’ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che descrive come una biondina nature dal perfetto deretano, degno di un film del maestro Tinto Brass ed infine la Senatrice di Forza Italia Annamaria Bernini. Della signora Bernini il vulcanico Lastella ne parlerà più ampiamente nel libro intervista con la pornostar siracusana Sofia Siena, dal titolo: “Calda come l’Etna”, in uscita prossimamente, a luglio, sia online che in formato cartaceo.

