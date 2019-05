Mister Greg per “Voi”

Udite, udite maschietti d’Italia, anche se il Censis vi gratifica a pieni voti come i più appagati e i più bravi al mondo a fare sesso, il pianeta femminile vorrebbe riappropriarsi della libido perduta. Eh, sì, perché con l’ansia da prestazione i partner hanno lasciato tanti euro agli psicoanalisti e tanto a secco le proprie donne.

Che, tra eccessi sessisti autoreferenziali, disistima dell’altra metà del cielo, ricerca inespressa del maschio alfa, hanno vagato tra lenzuola immaginarie en attendant felicità 2.0. Ecco, la prima regola per farla felice è proprio quella di non pretendere da se stessi mega performance da campioni del sesso. Non è mica un consiglio da poco visto che arriva da uno che delle acrobazie erotiche ha fatto l’arte di una vita.

Franco Trentalance, bolognese, 51 anni e quasi cinquecento film hard nel suo attivissimo palmares, da quando ha smesso di partecipare al pornostar system, si pone un po’ come filosofo della Critica della ragion porcella. La summa del suo eros pensiero è contenuto in un libro uscito nel 2018. Si intitola Seduzione Magnetica. Come fare amare alle donne ciò che sei veramente (edizioni Ultra life). Ma questo è il prologo. Perché l’esegeta del come farla godere, bene e tanto, a Voi racconta tutto il resto rivisto e aggiornato. Partendo da un’altra conditio sine qua sex. “È fondamentale la quantità di attrazione”. Vediamo perché…

È misurabile il desiderio dell’altro?

Certo!!! Se l’attrazione è in gran quantità, basta poco. Se, invece, è medio bassa, non sono sufficienti i salti carpiati

Per esempio?

Ci sono uomini che possono stare con la testa tra le sue gambe per due ore senza che succeda nulla e poi se le tocchi una spalla si agitano tutti i suoi ormoni. Ma il punto è anche un altro

Quale?

Quanto interessa il sesso? A chi 1000, a chi 600, a chi 100. E quindi, perché facciamo sesso? Per autostima? Per esibire un successo? Per il su e giù?

Eh, perché?

Quando vai a letto scopri un’altra parte di lei. E lei di lui…

Perfetto. Ora, basta filosofia. Veniamo alle regole, per favore, che tutti i maschietti sono lì che aspettano di sapere che cosa devono fare

Dimmi cosa devo fare e io lo faccio. Con un pizzico di egoismo. E prendendoti il rischio di sbagliare. Bisogna coordinare i diversi giochi. Quelli che piacciono a te e quelli che piacciono a lei. E, mi raccomando, a lei e a lui, per essere felici a letto: dire meno no che potete. Ogni no detto da una donna è un colpo di mazza da baseball sulla carica erotica dell’uomo. Mettiti così: no! Fai così: no! Ecco, se fosse l’uomo a dire no lei se ne andrebbe. E, comunque, il maschio meglio che sia focoso.

C’è un limite, però?

Ce ne sono tre: il sadomaso violento, gli animali e gli escrementi

Urca….

Per il resto, se lo strumento sta su vuol dire che sei attratto e lei è felice

E i preliminari?

Non a tutte piacciono. A volte mi hanno chiesto: “attaccami al muro, dai! E rivoltami come un calzino”.

Suggerimenti davvero pratici?

Specializzarsi nella stimolazione “onanista” del punto g. In un minuto hai ottenuto un vantaggio che neanche in un’ora… Insomma, ti porti sull’ uno a zero. È come un montante a inizio match

Poi?

Beh, un po’ di bondage soft: bende, per stimolare la fantasia di lei, corde e fruste per dare l’idea di chi conduce. Perché il timone in mano ce l’ha l’uomo. Infine, di tanto in tanto, sesso a tre. Il threesome dei siti hard

Lei, lui, l’altra?

Non solo. Una volta lei con due uomini, tra le più classiche fantasie erotiche femminili. Una volta lui con due donne che stimola la parte lesbo di lei, ma in presenza di un uomo. Una felicità dove conta la voglia di sperimentare. Elodie, la cantante, se devo immaginare una tipologia, mi sembra una felice di sperimentare. Con quei capelli corti potrebbe ricordare il genere bisex

Visto che ci siamo. Qualche altro esempio di donna secondo lei, appagata e gioisa?

Beh, ludicamente, direi: Rosario Dawson, felice razza latina che comunica sensualità risolta, Scarlet Johnson, la risposta cerebrale alla domanda di sesso, Federica Nargi, me la immagino tattile, pelle a pelle. Le tattili sono performanti, ahahaha. E ancora: Miriam Leone, maliziosa e simpatica perché soddisfatta, l’influencer Ludovica Pagani, davvero Lolita che gioca che con la propria felicità. E, infine, una tosta tosta come l’attrice Emily Blunt: le inglesi sono le più trasgressive. Dalla teoria alla pratica in un istante

Ludicamente, che chance può avere un maschietto per fare felice una protagonista del suddetto elenchino?

La curiosità e la mente aperta devono essere il suo biglietto da visita, È inutile che dire no a un suo desiderio e poi, dopo un anno, proporle una gang bang. Altrimenti, ragazzi ci sta che la vostra tipa venga da me a chiedere di fare quello che non osa chiedere a voi.

