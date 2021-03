- IL VIDEO DEL PROVINO DELLA CANTANTE A “X FACTOR” SCATENA I BEONI DA TASTIERA, LEI RISPONDE FURIOSA: "NON SONO UNA TRANS, MA COMUNQUE NON CREDO SIA UN’OFFESA. NON MI SONO RIFATTA, MA ANCHE SE FOSSE, I CAZZI VOSTRI? POI SUI VESTITI: NON AVEVO UNA LIRA, MI SONO MESSA UN PANTALONE E UNA MAGLIETTA. COMMENTI DA STRONZI FRUSTRATI VERSO UNA RAGAZZINA DI 18 ANNI. CHE TRISTEZZA INFINITA” – VIDEO

«Elodie piccola trans, si è rifatta come tutte». E la cantante risponde furiosa su Instagram

Non tutti sanno che Elodie, prima di venire lanciata dalla trasmissione Amici, da giovanissima aveva provato a sfondare in un altro talent, X Factor, ai tempi del trio Morgan-Mara-Maionchi-Simona Ventura, quando il programma andava in onda su Rai2.

Una Elodie appena 18enne, che si esibiva emozionata davanti ai giudici: il video su YouTube è tornato virale 12 anni dopo - per motivi misteriosi - ed è stata la stessa cantante, reduce dalla bella esperienza a Sanremo, a parlarne per via di alcuni commenti poco gradevoli.

«Sono finita in un post riguardo un video di un mio vecchio provino per X Factor, di quando avevo 18 anni, e ho letto un po’ di commenti un po’ così - spiega la popstar in alcune stories sul suo profilo Instagram - cose senza senso tipo ‘una piccola trans’. Non sono una trans, ma comunque non credo sia un’offesa».

«O ancora: ‘si vede che crescendo si è rifatta come tutte le altre’. Non mi sono rifatta, ma anche se fosse, i c…i vostri? - conclude Elodie - Poi sui vestiti: non avevo una lira, mi sono messa un pantalone e una maglietta. Commenti da str…i frustrati verso una ragazzina di 18 anni: che tristezza infinita».

