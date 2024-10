“ENZO PAOLO TURCHI È UN UOMO FRAGILE E NELLA CASA DEL "GF" HA AVUTO UN MOMENTO DI TRISTEZZA. PENSAVA CHE IO LO VOLESSI TRADIRE, MA NON HO MAI PENSATO A UN ALTRO UOMO” – CARMEN RUSSO SI CONFESSA DA MONICA SETTA: " STEFANO DE MARTINO? LO STIMO, MA NON C'È MAI STATO NULLA” – “APPENA HO CAPITO CHE ENZO PAOLO COMINCIAVA A FARE BRUTTI PENSIERI, SONO ENTRATA ANCHE IO NELLA CASA E ABBIAMO FATTO L'AMORE…”

(ANSA) - "Enzo Paolo è un uomo fragile e nella Casa del GF ha avuto un momento di tristezza. Pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato a un altro uomo. Stefano De Martino? Lo stimo, ma non c'è mai stato nulla". Carmen Russo si confida a Monica Setta nella puntata di Storie di donne al bivio week end in onda sabato 26 ottobre alle 15 su Rai2 e racconta la sua "crisi" familiare da quando il marito Enzo Paolo Turchi è nella casa più spiata d'Italia.

"Appena ho capito che Enzo Paolo cominciava a fare brutti pensieri, che si stava facendo prendere dalla nostalgia di nostra figlia Maria - dice - sono entrata anche io nella casa e abbiamo fatto l'amore. Ci siamo ritrovati, abbracciati e amati. Ad Enzo erano arrivate tante voci e lui aveva pensato che io non lo volessi più. Anche io ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo".

