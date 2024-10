30 ott 2024 18:52

“ERA MEGLIO PORRO” - IL FORZISTA MAURIZIO GASPARRI ATTACCA DI NUOVO BIANCA BERLINGUER IN DIRETTA SU RETE4. MA DEL DEBBIO LO STOPPA: “SI TENGA LE SUE OPINIONI ALTRIMENTI LE FACCIO UN DECRETO DI ESPULSIONE IN MAROCCO” – LO SCORSO MAGGIO L’EX MINISTRO AVEVA SOTTOLINEATO COME IL PROGRAMMA DELLA BERLINGUER VENISSE COSTANTEMENTE BATTUTO DALLA GRUBER - UNO SFOGO PROBABILMENTE FIGLIO DI UN EPISODIO RACCONTATO DAL "FATTO" A INIZIO 2024: GASPARRI AVEVA CHIESTO ALLA BERLINGUER DI INTERVENIRE NEL CORSO DI UNA DIRETTA IN CUI SI PARLAVA DI CYBERSICUREZZA E DI UN’INCHIESTA DI “REPORT” CHE LO RIGUARDAVA. MA…