“FACCIO PORNO PER TUTTI I FAN DEL MIO CULO GRASSO!” - GWEN ADORA SI È MESSA SU ONLYFANS POCHI MESI PRIMA CHE IL SOCIAL VENISSE INVASO DA TUTTI QUELLI RESI INATTIVI DALLA PANDEMIA: “CHI PENSA CHE SIA LA CUCCAGNA DAI SOLDI FACILI, SBAGLIA! I SOLDI LI FAI MA DEVI FATICARE, SENZA ORARI, E METTERCELA TUTTA” - BARBARA COSTA: “GWEN DICE CHE CHI FA PORNO DEVE REAGIRE ALLE INGIUSTIZIE. PORNARE IN RETE È UN LAVORO CHE NON DEVE SUBIRE ARBITRII. SE A UN PORNO LAVORATORE CHIUDI I SOCIAL, GLI NEGHI UNO STRUMENTO DI LAVORO BASE”

Barbara Costa per Dagospia

gwen adora 13

“Mi vedi? Sono cicciona, sono bisex, e faccio porno per tutti i fan del mio c*lo grasso!”. Eccola qui, Gwen Adora, Premio Pornhub 2022 BBW: Big Beautiful Woman, cioè regina tra le attrici dalle forme giunoniche. Attrici osannate da stuoli di fan. Il grasso nel porno non è cosa nuova, le donne "in carne" nel porno da tempo hanno spazio e seguito, e spazio e seguito confermati dal rigoglio che le nuove BBW hanno sui social che permettono commercio di video porno. E Gwen Adora è proprio dal porno fai da te e dal suo smercio social che deve il suo premio e la sua ascesa.

gwen adora 12

Gwen Adora è una ragazza canadese di 26 anni, vive a Toronto e, sebbene usi un nome d’arte, non nasconde a nessuno ciò che fa per vivere. Gwen si è messa su OnlyFans pochi mesi prima che questo social venisse invaso dalla marea di corpi di donne – e di uomini – resi inattivi dalla pandemia. Una bomba concorrenziale che per nulla ha intimorito Gwen, la quale ha diversificato la sua proposta, uscendo da quella camera in cui registrava materiale.

Ai tempi Gwen divideva il suo appartamento con dei coinquilini, e la sua giornata di lavoro tipo cominciava la sera, quando i due andavano a dormire e lei, nella sua stanzetta, iniziava a girare. “Una perdita di tempo!”, ammette Gwen, “giravo clip a casaccio, perché non avevo ancora capito che per emergere nella giungla OnlyFans devi dotarti di strategia precisa e realizzare spettacoli personali”. Gwen te lo dice chiaro: “Chi pensa che OnlyFans sia la cuccagna dai soldi facili, sbaglia! Non fai soldi mentre dormi, non ti cadono dal cielo, i soldi li fai ma devi faticare, senza orari, e mettercela tutta”.

gwen adora pregnant mommy manyvids porn video

E come si fa? C’è solamente un modo: devi convincere ogni volta, e ognuno, a comprare ciò che crei – cioè il tuo porno – al posto del porno che a valanga trova gratis altrove. Riuscirci implica suadenza comunicativa, e conta fino a un certo punto com’è il tuo corpo: conta saperti innalzare sopra milioni di altri. E perché più persone dovrebbero scegliere di stare davanti a uno schermo a vedere te, pagando te, invece di uscire nella vita reale?

gwen adora 9

Perché OnlyFans è divenuto surrogato di tempo e denaro spesi in una serata con amici alla ricerca di f*ga, o della cena da offrire a una tipa che, dopo, manco te la dà. Paghi OnlyFans per uno svago alternativo. Il costo ogni volta è suppergiù lo stesso di una serata fuori vera. Il risultato spesso molto più soddisfacente.

gwen adora 10

Un creator porno fa impresa a sé e di sé, ciò che guadagna (tolto il 20%, che va a OnlyFans) è tutto suo, ma come intascarlo, e a cadenza stabile? “Inizia a girare clip con ciò che del sesso piace a te, vedi quali hanno seguito, e amplia da lì”, suggerisce Gwen, che ha iniziato da solista, ma oggi gira con colleghe/i BBW e no, e posa per moda BBW, e si afferma perché profitta doti e feticismi naturali: lei è fumettistica, lo esalta con la sua parlantina, e con un feticismo che il suo, è inusuale ed è la fantasia del rimanere incinta.

Proprio così: nella galassia fetish vivono branche godenti del brivido di fecondare e farsi fecondare! È questo feticismo che Gwen forma e sfrutta in clip strambe e dal fattivo incasso (“ma mica rimango incinta, io attuo una fantasia a richiesta: ho pure la spirale!”). Gwen Adora esorta le matricole a darsi da fare in un settore – il porno amatoriale su piattaforme – che del porno sta facendo rivoluzione. Sono mutate norme, forme, sistemi: oggi ci sono nuove star che fanno da sé e riescono da sé e quanto da sé costruito attira chi il "vecchio" porno lo dirige.

gwen adora 14

“Il sesso vende, di sicuro, ma devi sgobbare per riuscirci”, dice Gwen, realista, “ed è dura quando lo sconto prova finisce, e tanti utenti se ne vanno. È ancor più dura nei giorni in cui non guadagni nulla – e ci sono, e non te ne parla nessuno… – ma non desistere! È la tua nicchia di pubblico la tua fonte di guadagno certo: in questo lavoro non ci si deve adagiare mai”. Se OnlyFans ti assicura una platea da oltre 150 milioni, sommala ad altre piattaforme minori, e va da sé che urge imparare a starci a galla rapidamente. Quando inizi il tuo quotidiano si stravolge alterandosi in un incessante pensare e creare contenuti.

Il social bornout è dietro l’angolo, anche perché da principiante non hai soldi per delegare a terzi la tua indefessa promozione sui social. Non c’è porno algoritmo più competitivo di quello di Pornhub, e Gwen ben dice che i porno girati nel confort della propria cameretta danno i soldi della novità, ma non dura, non può durare: nel porno una proiezione ombelicale stanca, devi captare ogni via che ti apre la rete, e potenziare i social. Gwen è la capintesta della lotta ai social che bannano le pornostar.

gwen adora manyvids porn video 3

Se Gwen consiglia di bloccare gli haters, dice pure che chi fa porno deve reagire alle ingiustizie. Pornare in rete è un lavoro che non deve subire arbitrii. Se a un porno lavoratore chiudi i social, gli neghi uno strumento di lavoro base. Gwen, se da una parte sa che sono le nuove leve porno a fare la fortuna di OnlyFans e co. (che danno loro spazio ideale per esibirsi e però, senza il traino di chi lo fa, il porno, quanto ci perderebbero? Canali che in passato hanno espulso e rinunciato al porno, non hanno fatto una bella fine…), dall’altra spinge all’uso di social creati apposta per chi fa porno, come ManyVids Social, dove nessuno ti rompe le scatole…

gwen adora lato b (2) gwen adora manyvids gwen adora tiktok gwen adora tw 6 gwen adora by hayley elsaesser gwen adora manyvids porn video gwen adora lato b gwen adora lesbian porn video gwen adora tw 1 (2) gwen adora (2) gwen adora tw 1 gwen adora 5 gwen adora 4 gwen adora gwen adora 6 gwen adora 7 gwen adora cosplay gwen adora tw 3 gwen adora manyvids porn video 2 gwen adora tw 4 gwen adora youporn gwen adora tw 5 gwen adora manyvids porn video 1 gwen adora tw (2)